拜登簽行政命令保障婦女墮胎 批部分反對州極端離譜

拜登總統(左二，坐者)簽署行政命令，讓婦女仍可跨州墮胎及取得墮胎藥。 美聯社

拜登 總統8日簽署「捍衛生育健康照顧服務方式」的行政命令，提供法律與公衛服務，保障婦女實施墮胎 和避孕權利；拜登呼籲民眾年底出門投票，藉由國會議員之手，讓「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障婦女墮胎權的精神入聯邦法。

拜登表示，最高法院推翻羅案的決定，讓極端共和黨分子不僅要剝奪婦女墮胎權，還想趁勢而上，執行最嚴格的法律；現在墮胎禁令已在13州生效，未來數州內來有12州可能跟進。

拜登表示，部分州法嚴苛到不允許例外（即便是發生強暴或亂倫），並處罰提供墮胎服務的醫師和醫療院所。

拜登說，這種恐怖不是只是想像，媒體報導俄亥俄州一名10歲女性因遭受強暴懷孕6周，被迫前往印地安那州才能墮胎；極端至此令人難以想像，拜登呼籲全民位女性投票，為這位小女孩投下一票。

此外，拜登說，醫護人員若碰到有流產危險可能危及生命的孕婦走進急診室，擔心的是治療這位病患會讓自己招罪，得先諮詢律師，這既離譜又危險。

根據新頒布的行政命令，拜登要求衛生部30天內說明針對保障婦女墮胎權所正在進行的行動，並指示跨部門成立工作小組。

白宮 表示，衛生部正在擴大避孕藥和器具的使用範圍，確保患者能在緊急醫療行為中得到法律賦予的所有權利與保護，並保障醫師法律責任；衛生部也正在強化墮胎宣傳和公共教育，確保美國人民獲得精準可靠的訊息。

此外，白宮指示司法部召集公益律師和組織，為合法尋求及提供墮胎者準備更多的律師。

已有13州宣布墮胎非法，拜登政府正鼓勵有需要的民眾前往墮胎合法化的州別尋求所需的服務，行政命令下令要求成立接待外州患者的流動診間。

聯邦最高法院上月24日推翻羅訴韋德案判例，終結近50年來對墮胎權的憲法保障，拜登立即呼籲國會行動，讓墮胎權成為聯邦法律，不過民主黨國會優勢不足，立法前景堪憂。

拜登表示，在合法化之前，拜登會盡力捍衛生育權，保護安全與合法的墮胎；只要國會通過相關立法，他會立即簽署成案。