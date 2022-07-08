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NBC：墮胎權判例推翻 亞裔家暴受害婦女處境更危險

汽車觸媒轉換器竊盜案暴增12倍 國會將立法遏止

記者顏伶如／綜合報導
安裝於汽車底盤的觸媒轉換器(catalytic converter)，疫情期間成為竊賊盜取變賣的熱門目標，受害消費者頭疼不已。Getty Images
安裝於汽車底盤的觸媒轉換器(catalytic converter)，疫情期間成為竊賊盜取變賣的熱門目標，受害消費者頭疼不已。Getty Images

安裝於汽車底盤的觸媒轉換器(catalytic converter)，疫情期間成為竊賊盜取變賣的熱門目標，受害消費者頭疼不已，國家保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau，NICB)統計顯示，2021年間觸媒轉換器遭竊案件為2019年數量的12倍。國家廣播公司(NBC)報導，國會將推動立法遏止觸媒轉換器偷竊亂象，全美30多州有草案提交州議會，其中約20州已完成立法。

觸媒轉換器是用來控制有害氣體排放的汽車零件，由於含有鉑(platinum)、鈀(palladium)、銠(rhodium)等貴金屬，疫情期間成為竊賊盜取變賣的下手目標。

報導指出，今年1月間，已有聯邦眾議員提交旨在解決觸媒轉換器竊盜問題的草案。名稱為「防止汽車回收竊盜法」(Preventing Auto Recycling Theft Act)的草案，要求新車觸媒轉換器上必須加註車輛識別碼(VIN number)，條文當中也為偷取觸媒轉換器訂定聯邦犯罪刑責，觸媒轉換器所有買賣交易都必須紀錄存查。

法案起草人、共和黨籍印地安納州聯邦參議員貝爾德(Jim Baird)接受國家廣播公司訪問時說，法案當中推出各種措施，有助於防止觸媒轉換器黑市買賣，也讓執法機關擁有更多打擊觸媒轉換器偷竊的利器。

貝爾德說，法案獲得兩黨眾議員連署後，送入兩個委員會審查，希望很快可以交付全院表決，能夠導正亂象。

他說：「美國民眾要擔心的問題已經夠多了，不應該還要煩惱辛苦賺來的錢竟要花在購買新的觸媒轉換器，因為原本的觸媒轉換器被偷走了。」

某些州的州法規定，駕駛未裝有觸媒轉換器的車輛將構成違法。國家保險犯罪局主席兼執行長格拉威(David Glawe)指出，前幾年更換觸媒轉換器的價格約1000元，如今則漲價至大約3000元。

貝爾德指出，竊賊偷到觸媒轉換器之後，到報廢五金工廠變賣大概可以獲得240元。

國家廣播公司報導指出，竊賊偷取觸媒轉換器的作案過程，通常不到一分鐘即可到手，作案工具只需要大約100元的鋸子。

貝爾德表示，竊取觸媒轉換器屬於財產犯罪(property crime)，刑責極低，讓犯罪份子紛紛鋌而走險。

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