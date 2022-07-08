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NBC：墮胎權判例推翻 亞裔家暴受害婦女處境更危險

NBC：墮胎權判例推翻後 亞裔家暴受害婦女處境更危險

記者顏伶如／綜合報導
NBC報導，最高法院推翻「羅訴韋德案」判例後，身為家暴倖存者的亞裔婦女處境恐變得更加危險。圖為維權人士日前在舊金山針對「羅訴韋德案」發起抗議行動。（美聯社）
NBC報導，最高法院推翻「羅訴韋德案」判例後，身為家暴倖存者的亞裔婦女處境恐變得更加危險。圖為維權人士日前在舊金山針對「羅訴韋德案」發起抗議行動。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)報導，最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例後，身為家暴倖存者的亞裔婦女處境恐變得更加危險，數十州將禁止或嚴格限縮婦女墮胎之際，亞洲移民婦女受到語言、文化等因素影響，造受性暴力攻擊之後，可以選擇的途徑變成比以往減少許多。

報導指出，住在休士頓地區的一名東南亞移民婦女由於資源有限，長期遭受丈夫性暴力、禁止避孕，鼓勵勇氣企圖逃跑卻發現懷孕，妊娠期間持續忍受丈夫拳打腳踢，直到產下孩子之後第三年，才在家暴受害者關懷組織「達亞」(Daya)協助下離開丈夫。

專家指出，移民婦女原本就是家庭暴力風險較高的族群，「羅訴韋德案」判例推翻後，墮胎選項因此失去，讓這些婦女處境變得更加危險。專家指出，亞裔移民婦女由於英語不好以及文化觀念影響，即使遭受家暴也沒有對外求助。

「性別暴力亞太研究中心」(Asian Pacific Institute of Gender Based Violence)統計指出，全美亞太裔婦女當中，將近25%曾經在家裡遭受性暴力，某些特定族裔淪為受害者的比例尤其高，高達64%的印度裔及巴基斯坦裔婦女曾被家暴。

研究人員指出，在美國沒有他人可以依靠的移民婦女，面對家暴威脅時處境最危險。移民婦女的家暴案例中，經常出現因為遭受逼迫而導致懷孕的狀況。

關懷組織「倖存者組織聯盟崛起」(Survivors, Organizations, and Allies -Rising，SOAR)東南亞倖存者事務部執行主任多希(Amrita Doshi)指出，家暴受害婦女經常因此懷孕而需要墮胎，如今墮胎權在多州受到限制，受害婦女可能因為財務困難、懷孕期間身體不適等因素，無法離開動輒遭受家暴的環境，各種虐待也將越演越烈。

多希表示，家暴婦女懷孕期間頭號死因為他殺，平均每6名家暴婦女當中，就有1人是在懷孕期間第一次遭受虐待。她說，疫情期間受到居家避疫規定影響，許多婦女無法取得避孕資源，如今隨著「羅訴韋德案」判例推翻，問題將變得更嚴重。

家暴 移民 墮胎

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