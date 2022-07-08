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稱現場畫面「有害」 臉書、推特移除安倍中槍影片

日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

稱現場畫面「有害」 臉書、推特移除安倍中槍影片

記者顏伶如／綜合報導
前任日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)8日在造勢場合演說時遭槍擊身亡。(美聯社)
前任日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)8日在造勢場合演說時遭槍擊身亡。(美聯社)

前任日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)8日在造勢場合演說時遭槍擊身亡，多位目擊者拍攝的現場畫面在推特(Twitter)、臉書(Facebook)引起瘋傳，媒體報導紛紛轉載。但兩家社群媒體8日上午宣布，任何與安倍晉三遇刺當時有關的影片都將遭到移除，理由是含有傷害內容(harmful content)，不符使用規定。

在推特及臉書流傳的遇刺現場視頻中，某些畫面只有短短數秒，某些影片則可聽到清楚槍響，也能看到安倍晉三中槍後倒地的身影。

推特與臉書母公司Meta均表示，將會移除任何與安倍晉三遇刺當時有關的影片。

Meta表示，目前正在刪除安倍晉三遭受槍擊現場的影片，槍手的臉書與Instagram帳號已經遭到停權(disabled)。

Meta在書面聲明中說：「對於前任日本首相安倍晉三遇害身亡，我們深表哀痛與震驚。」

聲明中指出，絕不容許旗下平台出現任何暴力行為，為了確保平台做為民眾交流的安全園地，目前正在努力移除與這起事件有關的任何違規內容。

Meta指出，移除違規內容的措施是根據有關危險人物的平台使用規範原則，所有與安倍晉三遭受槍擊時有關的照片則將標註內容「令人不安」(disturbing)的警語。

推特8日也發表聲明指出，對於安倍晉三槍擊事件有關、違反使用規則的「有害內容」，目前正以積極角度主動移除。對於安倍晉三槍擊現場有關的內容，推特呼籲用戶若發現觸犯使用規定的情事應提出檢舉。

安倍 槍擊 推特

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