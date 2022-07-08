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在惡搞節目被影射有戀童癖 前阿州法官誹謗官司遭駁回

記者顏伶如／綜合報導
前任阿拉巴馬州高等法院法官摩爾(Roy Moore)。美聯社
前任阿拉巴馬州高等法院法官摩爾(Roy Moore)。美聯社

前任阿拉巴馬州高等法院法官摩爾(Roy Moore)指控遭到搞笑男星薩沙拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)電視節目設局，在2018年播出的電視節目中被公然惡整，影射有戀童癖傾向。摩爾對薩沙拜倫柯恩及有線電視頻道Showtime提出誹謗官司且求償9500萬元，但官司7日被美國聯邦第二巡迴上訴法院裁定駁回。

美聯社8日報導，摩爾夫妻發表書面聲明表示將會上訴。聲明中寫道：「美國民眾遭到薩沙拜倫柯恩惡整已經很久了，他這種怯懦又騙人的行為應該遭到制止。我們會提出上訴。」

位於曼哈頓的美國聯邦第二巡迴上訴法院，三位法官組成的審議庭7日投票一致裁定維持下級法院原判，駁回摩爾官司，理由是摩爾參加電視節目拍攝之前，已經與製作單位簽署一份同意協議，同意放棄對於播出影像的任何法律權限主張。

裁決書中寫道：「幽默是合法表達的重要媒介，對於個人、社會與政府福祉都很重要。」

薩沙拜倫柯恩主持的有線電視頻道Showtime搞笑影集「誰是美國？」(Who Is America?)，內容以惡整公眾人物為主。2018年播出的影集當中，薩沙拜倫柯恩訪問摩爾時拿出虛擬的「戀童癖偵測器」(pedophile detector)，機器靠近摩爾時突然發出警示聲響。表情嚴肅的摩爾後來中斷訪問，自行離開。

(影音來源：SHOWTIME YouTube頻道)

美國聯邦第二巡迴上訴法院審議庭法官裁定，節目當中的橋段「明顯是搞笑手段」，沒有觀眾會因此認定薩沙拜倫柯恩意圖為指控摩爾是戀童癖。

摩爾以節目播出造成精神壓力為由，對薩沙拜倫柯恩、有線電視頻道Showtime提出誹謗官司且求償9500萬元。

2017年，身為共和黨強硬派的摩爾角逐阿拉巴馬州聯邦參議員選舉時，遭爆料30多歲期間曾與未成年少女有性關係。摩爾對於爆料內容則嚴正否認，但後來在選舉中則輸給民主黨對手瓊斯(Doug Jones)。

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