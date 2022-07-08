我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

安倍槍手住處搜出疑似爆裂物 疑今春就在預謀犯案

保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱

記者顏伶如／綜合報導
維州格林菲爾德(Greenfield)居民排隊進投票站。(美聯社)
維州格林菲爾德(Greenfield)居民排隊進投票站。(美聯社)

保守派陣營限縮投票權再下一城，威斯康辛州高等法院8日以4票對3票通過裁決，禁止設立集票箱(ballot drop boxes)。由於威州初選將於8月9日舉行，州長、聯邦參議員選情緊繃，威州被視為對全國選舉具有關鍵影響的決戰州(battleground state)，威州高等法院裁決格外受到媒體矚目。

威州高等法院8日同時裁定，禁止選民將已經填寫完成的缺席選票(absentee ballots)交給他人代為繳交，某些保守派人士長期以來主張，代替他人繳交缺席選票涉嫌「收集選票」(ballot harvesting)。

威斯康辛州高等法院8日以4票對3票通過裁決，禁止設立集票箱(ballot dro...
威斯康辛州高等法院8日以4票對3票通過裁決，禁止設立集票箱(ballot drop boxes)。圖為加州沙加緬度居民到集票箱投票。(美聯社)

「美國投票基金會」(U.S. Vote Foundation)統計，全美30州以及華府特區允許集票箱設置。「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)指出，全美31州訂有州法允許選民將選票交由他人代為繳交，其中某些州規定選民只能請家人或照顧者(caregivers)代為繳交選票，其他州則允許選民把選票交給任何人代為繳交。

華盛頓郵報分析，威州高等法院的裁決讓投票權倡議團體感到憂心，某些選民行使投票權將變得困難，例如行動不便的身心障礙民眾，未來繳交缺席選票恐出現問題。共和黨人士則說，禁止他人代為繳交缺席選票，有助於防止冒名投票的弊端產生。

集票箱的設置在威州已有多年歷史，爭議事件極為罕見。受到疫情影響，威州選務官員在2020年選舉時擴大使用集票箱，威州選民透過缺席投票行使投票權的數量也創下新高。

根據統計，2020年總統大選期間，威州各地累計設置500多個集票箱，共和黨人士則對擴大集票箱的措施提出抗議。共和黨方面指出，威州州法規定，缺席投票必須是選民以郵寄或親自繳交方式完成，並且是把選票繳回選務人員。

威州高等法院裁決，代表著今後威州選民必須親自(in person)繳交缺席選票。

投票 共和黨 華府特區

上一則

6月就業維持穩健 Fed本月底再升息3碼機率升高

延伸閱讀

研究：全美企業高層主管 傾向共和黨增多

研究：全美企業高層主管 傾向共和黨增多
研究：企業高管 愈來愈傾向共和黨

研究：企業高管 愈來愈傾向共和黨
芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊

芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊
17歲殺性虐惡狼 威州關鍵判決 22歲的她有望無罪

17歲殺性虐惡狼 威州關鍵判決 22歲的她有望無罪

熱門新聞

空中巴士的官網報導中國獲得大訂單。（空巴官網截圖）

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

2022-07-01 21:34
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
「紐約時報」專文報導，台灣鹹酥雞在美愈來愈受歡迎。圖為台灣雞排。(美聯社)

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

2022-06-30 11:17

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

2022-07-03 00:08
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41
馬斯克2日回歸推特，貼出一張他帶四個孩子與天主教教宗方濟各的合照。 取材自馬斯克推特

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

2022-07-02 08:12

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊
「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售
林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生

林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生
房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息