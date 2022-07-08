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6月就業維持穩健 Fed本月底再升息3碼機率升高

編譯任中原／綜合外電
6月非農就業人數增加37.2萬人，遠多於市場預估。歐新社
6月非農就業人數增加37.2萬人，遠多於市場預估。歐新社

勞工部8日公布6月就業報告，各項數據依然穩健，非農業就業人數遠優於預估，失業率持平，工資穩步上升，勞動參與率微降，顯示儘管通膨及利率雙升，但勞動市場未明顯降溫，經濟衰退的憂慮不升反降。

由於就業基調仍強，顯然不足以抑制工資及通膨上升壓力，預料聯準會（Fed）7月底會議再度升息3碼的機率偏高。

6月就業人數增加37.2萬人，遠多於市場預估的26.5萬人，也只略低於5月時的增加人數38.4萬人（修正後數字），但由於勞動市場已經達到「充分就業」水準，且勞動供給吃緊，因此不代表就業走軟；另外4月及5月就業人數共下修7.4萬人。

值得注意的是，6月民間部門就業增加38.1萬人，多於5月的33.6萬人（修正後數字），更遠高於預估的23.3萬人，顯示新增就業人數稍降，其實是因為政府部門就業減少所致，民間部門依然熱絡。製造業就業增加2.9萬人，比5月時的增數1.8萬人略高，也優於預估的2.1萬增數。不過就業增加的重點仍在於服務業。

工資升勢持穩，6月平均時薪比5月上升0.3％，升幅與5月相同，也符合預估；年比增加5.1%，略高於預估的5.0%，但比5月時的5.3%（修正後數字）進一步下降。平均每人每周工時為34.5小時，與5月持平，比預估的34.6小時稍短。

失業率維持在3.6%，符合預估；勞動參與率回降0.1個百分點，為62.2%，也低於預估的62.4%，顯示退出職場的勞工並未積極回流。

就業不足率（U6）大幅下降0.4個百分點，為6.7%，代表更多兼職勞工轉為全職勞工，凸顯就業市場熱度不衰。

經濟學者表示，就業報告穩中透堅，且比預估強出不少，使Fed更有本錢在7月底時再度升息3碼，而最近美股、美債的回升勢頭將承受下壓。

就業 勞工部 升息

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