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研究：企業高管 愈來愈傾向共和黨

編譯柯立偉／綜合7日電
調查顯示，當代消費者期待大企業能夠善盡企業責任，對社會上如性別平權、墮胎等爭議議題適時表態。(Getty Images)
調查顯示，當代消費者期待大企業能夠善盡企業責任，對社會上如性別平權、墮胎等爭議議題適時表態。(Getty Images)

非營利組織「國家經濟研究局」(NBER)在調查全美約3700間企業高層主管後發現，企業高層政治立場在過去十年間愈發傾向共和黨；同時消費者也期待大企業能夠善盡企業責任，對社會上如性別平權、墮胎等爭議議題適時表態。

根據NBER統計，全國支持共和黨的企業高層主管約占68%，雖然比2016年時的75%明顯下降，但相比2008年時的63%，企業高層對共和黨的支持整體而言仍在成長。

哈佛大學金融學教授伊莉莎白‧肯普夫(Elisabeth Kempf)說：「這項研究表明『政治同質性』增加，也就是支持共和黨的人更支持共和黨，支持民主黨的也更支持民主黨；此外，我們還透過這份研究發現美國人也會依政治立場決定是否與他人深交，從而導致企業高層共和黨支持者占多數。」

另一方面，在「企業如何善盡社會責任」的命題上，民眾有明顯的世代差異；年長的國人大多認為企業就是企業，不要過多地涉入政治爭議問題；但對於年輕的消費族群而言，「共享價值觀」卻是他們非常注重的課題，會因為企業對某一社會議題的態度而決定要不要買該企業的產品。

印第安納大學管理學教授金文俊(M.K. Chin)就表示，如果要抓住年輕世代的市場，很多企業高管可能就需要就某些社會議題表態；他說：「時代不同、期待不同，因此各大企業高層決策時都會面臨與上一世代不同的壓力。」

民調公司「360 Market Reach」就指出，民調顯示64%的消費者認為企業是否善盡社會責任是他們購物時會考慮的重要因素，更有多達75%的消費者認為企業「能夠真正改變社會」。

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