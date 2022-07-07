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「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

編譯徐薏茹／綜合7日電
線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)
線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)，目前正以1億5000萬元求售其洛杉磯豪宅。

房地產公司Compass不動產代理人柯曼(Aaron Kirman)說，這棟占地二分之一畝的房產坐落於貝萊爾(Bel Air)的一海角，擁有360度景觀。

2012年阮喬治與合夥人共同創辦Honey公司，提供的服務能協助消費者尋找線上交易的優惠；2020年第三方支付平台PayPal出價約40億元收購Honey。

同年阮喬治以6000萬元向開發商Viewpoint Collection買下本次欲出售的洛杉磯豪宅，柯曼表示阮喬治買下這處2萬1000平方呎左右的房產尚未完工，曾進行一次大整修。

此豪宅由南非建商SAOTA與洛杉磯Woods + Dangaran聯手設計，主要由混凝土建成；主樓層包括電影院、圖書館、用餐區等設施；低樓層還有健身房、含SPA設備的日式浸泡池；整棟樓共9間臥室，包括一員工區域以及分隔開的單間臥室招待所，招待所含單獨游泳池。

柯曼稱這座豪宅為「終極娛樂住所」，內部還有無邊際游泳池、戶外廚房、池邊小屋與凹型火坑。

阮喬治從未入住豪宅，現在因為多待在洛杉磯外的地區，決定出售房屋，出售價格也反映出阮喬治高額的裝修成本，柯曼說這座豪宅已投入「大量金錢、時間與精力」，是「稀有的房產」。

根據房地產估價公司Miller Samuel數據，2022年貝萊爾(Bel Air)、荷爾貝山莊(Holmby Hills)的房價創下新高，單戶住宅平均售價為1160萬元，與前一年同期相比增加175%以上。

去年由於低利率以及股市成長創造的財富激增，1億元以上的房屋銷售迅速飛漲，柯曼表示隨著股市波動，極奢華房地產市場目前已經降溫。

洛杉磯 房地產 游泳

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