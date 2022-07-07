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BA.4、BA.5易重複感染 專家：戶外也有染疫風險

BA.4、BA.5易重複感染 專家：戶外也有染疫風險

中央社／舊金山7日專電

根據疾病管制暨預防中心的資料，高傳染力和免疫逃脫能力強的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5持續在北加州傳播，創新高的確診率意味著所有情境都可能有染疫風險。

加州的夏天常見戶外派對、婚禮和音樂季活動，一般認為戶外的染疫風險較低，不過加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）傳染病學專家史瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，新型冠狀病毒Omicron亞型變異株BA.4和BA.5是至今最具傳染力的病毒。

史瓦茲柏格認為，BA.4、BA.5變異株讓人們很難防備，單獨在戶外健走或在海邊散步，確實比人擠人的婚禮、唱歌和舞會等場合來得安全，但他會放個口罩在身上，遇到人多、講話多的場合把口罩戴起來。

對這些Omicron亞型變異株，傳染病學家仍在評估其潛在的影響力。加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）說，即使是最近才染疫的人，新的變異株並不會提供太多保護力或避免再度染疫，「最新的BA.4和BA.5亞型變異株導致很多重複感染」。

疾病管制暨預防中心（CDC）的口罩政策沒有改變，不論有無接種新冠疫苗，人們在戶外不用戴口罩；在擁擠的戶外、或沒有完整接種疫苗的高傳染率地區，以及與未完整接種疫苗者密切接觸下，才建議戴口罩。

史瓦茲柏格說，染疫達三天仍檢測出陰性並非不常見，他建議人們參加戶外派對前先做快篩，雖不能百分之百保證，至少能排除掉一些確診者；他說，若要近一步增加人們的保護力，活動主辦方可要求參與者做PCR檢測，目前美國的檢測能量幾乎可在24小時內給出結果。

舊金山灣區衛生官員本週表示，目前當地染疫率低於今年1月原始Omicron變異株疫情高峰點，但與2月的感染率高峰相同、且無下降趨勢。許多民眾以居家快篩檢測，未向主管機關通報檢測結果，聖他克拉拉（Santa Clara）衛生局長認為，實際的新增確診數應該「非常、非常高」。

加州大學 檢測 口罩

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