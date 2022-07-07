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臉書發表AI模型 可翻譯200種不同語言

中央社台北7日電
臉書母公司Meta發表全球第一個能翻譯200種不同語言的單一AI模型。(擷自官網)
臉書母公司Meta發表全球第一個能翻譯200種不同語言的單一AI模型。(擷自官網)

社群網路平台臉書（Facebook）母公司Meta，今天發表AI技術突破，其「絕不拋下任何語言」專案（No Language Left Behind，簡稱NLLB）已打造出NLLB-200 AI模型，是全球第一個能翻譯200種不同語言的單一AI模型。

影片來源：YouTube Meta AI

臉書指出，NLLB-200將促進使用不同語言的社群間更多元的交流，研究成果將支援Facebook動態消息、Instagram及其他平台上高達250億則翻譯內容，讓大家只要點擊一個按鈕就可以用自己熟悉的語言準確了解內容。

同時，為了協助其他研究人員改善翻譯工具，並在基礎上打造更優質的翻譯系統，Meta釋出開源內容包含：NLLB-200模型、FLORES-200、模型訓練程式碼以及用於重建訓練資料集的程式碼。

為協助網路社群突破語言隔閡，並促進元宇宙未來發展，Meta AI研究人員已成立NLLB專案，為全世界大多數語言提供高品質的翻譯功能。目前Meta NLLB-200 AI模型已可翻譯200種不同的語言，包括許多目前翻譯工具無法支援的非洲語言及其他少數語言，翻譯品質更較現有翻譯工具平均提升了44%。

Meta更與維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）合作，透過NLLB-200協助改善維基百科的翻譯系統，並開放NLLB-200原始碼讓其他研究人員可以將此研究擴大至更多語言，打造更具包容性的技術。

此外，為確保Meta以負責任的方式發展此項計畫，Meta與語言學家、社會學家、倫理學家等跨學科團隊合作，深入了解各種語言。

此外，為管理因翻譯擴大至200種語言而衍生的負面內容的風險，Meta對所有支援的語言建立了負面內容清單，以便偵測篩選出褻瀆性詞語或可能具有冒犯性的內容，同時將此清單分享給其他研究人員，以降低研究人員在建置模型中的風險。

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