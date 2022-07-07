西部大旱 猶他州大鹽湖水位快見底

猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake）本周創下史上新低水位，科學家警告氣候變遷恐加劇美國西部的乾旱情況。 美聯社

猶他州 的大鹽湖（Great Salt Lake）本周創下史上新低水位，科學家警告氣候變遷 恐加劇美西的乾旱情況。

有線電視新聞網（CNN）引述美國地質調查所（US Geological Survey）指出，大鹽湖的水位降至4190英呎（約1277.1公尺），較2021年所創紀錄再下探，成為自1847年開始測量以來的新低；2021年之前，最低紀錄是1963年10月所測的4191.4英尺（1277.5公尺）。

猶他州官員現呼籲採取「緊急行動」保護連續第3年水位下降的大鹽湖。

法新社報導，這個西半球最大的鹹水湖，平均水深隨季節和當地降水情況自然波動，但如今這個對經濟和環境都具重要意義的鹹水湖水位，已降到自1847年有紀錄以來的最低水平；當年摩門教眾抵達鹽湖城後率先開始記錄大鹽湖水位。

根據地質調查所發布的新聞稿，大鹽湖先前的最低水位是在2021年10月測得。

地質調查所說，根據往年趨勢「湖泊水位可能會繼續下降，直到秋天或初冬流入湖泊的水量等於或超過因蒸發而損失的水量」。

根據猶他州政府公布的估計數字，透過像採礦、漁業養殖和旅遊等各種產業，大鹽湖每年對當地經濟貢獻高達13億美元。

湖水枯竭還可能威脅到每年棲息在那裡的大量候鳥，並可能對當地居民造成嚴重的健康衝擊。

科學家最近警告，湖底富含「砷」（俗稱砒霜）的危險沉積物如暴露在空氣中，可能會被風傳播。

當前幾乎整個美西都陷入嚴重乾旱。乾旱導致入河水量減少，米德湖（Lake Mead）和鮑威爾湖（Lake Powell）等重要水庫的水位都大幅降低。

氣候學家指出，當地歷史上有過乾旱持續超過20年的先例，現由於人類活動導致全球氣溫上升，又加劇乾旱。