我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

快看世界／BBC：英相強生請辭 跟這5件事有關

西部大旱 猶他州大鹽湖水位快見底

中央社洛杉磯6日綜合外電報導
猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake）本周創下史上新低水位，科學家警告氣候變遷恐加劇美國西部的乾旱情況。 美聯社
猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake）本周創下史上新低水位，科學家警告氣候變遷恐加劇美國西部的乾旱情況。 美聯社

猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake）本周創下史上新低水位，科學家警告氣候變遷恐加劇美西的乾旱情況。

有線電視新聞網（CNN）引述美國地質調查所（US Geological Survey）指出，大鹽湖的水位降至4190英呎（約1277.1公尺），較2021年所創紀錄再下探，成為自1847年開始測量以來的新低；2021年之前，最低紀錄是1963年10月所測的4191.4英尺（1277.5公尺）。

猶他州官員現呼籲採取「緊急行動」保護連續第3年水位下降的大鹽湖。

法新社報導，這個西半球最大的鹹水湖，平均水深隨季節和當地降水情況自然波動，但如今這個對經濟和環境都具重要意義的鹹水湖水位，已降到自1847年有紀錄以來的最低水平；當年摩門教眾抵達鹽湖城後率先開始記錄大鹽湖水位。

根據地質調查所發布的新聞稿，大鹽湖先前的最低水位是在2021年10月測得。

地質調查所說，根據往年趨勢「湖泊水位可能會繼續下降，直到秋天或初冬流入湖泊的水量等於或超過因蒸發而損失的水量」。

根據猶他州政府公布的估計數字，透過像採礦、漁業養殖和旅遊等各種產業，大鹽湖每年對當地經濟貢獻高達13億美元。

湖水枯竭還可能威脅到每年棲息在那裡的大量候鳥，並可能對當地居民造成嚴重的健康衝擊。

科學家最近警告，湖底富含「砷」（俗稱砒霜）的危險沉積物如暴露在空氣中，可能會被風傳播。

當前幾乎整個美西都陷入嚴重乾旱。乾旱導致入河水量減少，米德湖（Lake Mead）和鮑威爾湖（Lake Powell）等重要水庫的水位都大幅降低。

氣候學家指出，當地歷史上有過乾旱持續超過20年的先例，現由於人類活動導致全球氣溫上升，又加劇乾旱。

猶他州 氣候變遷

上一則

餐飲業控哄抬肉價 中資史密斯菲爾德食品公司4200萬和解

延伸閱讀

洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了

洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了
乾旱+野火 多城取消國慶煙火 部分地區改無人機演出、演唱會

乾旱+野火 多城取消國慶煙火 部分地區改無人機演出、演唱會
乾旱+易釀火災 西部多城向國慶煙火說「不」

乾旱+易釀火災 西部多城向國慶煙火說「不」
美西乾旱逾20年 米德湖水位太低…快要無法划船

美西乾旱逾20年 米德湖水位太低…快要無法划船

熱門新聞

空中巴士的官網報導中國獲得大訂單。（空巴官網截圖）

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

2022-07-01 21:34
「紐約時報」專文報導，台灣鹹酥雞在美愈來愈受歡迎。圖為台灣雞排。(美聯社)

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

2022-06-30 11:17

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

2022-07-03 00:08
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
馬斯克2日回歸推特，貼出一張他帶四個孩子與天主教教宗方濟各的合照。 取材自馬斯克推特

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

2022-07-02 08:12

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作