女作家網路公審要求疫苗卡的店家 餐廳老闆遭死亡威脅

知名女權作家娜歐米‧沃爾夫。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)報導，知名作家娜歐米‧沃爾夫(Naomi Wolf)日前赴俄勒岡州塞勒姆(Salem)一家餐廳用餐，由於不滿店家要求顧客出示疫苗 卡的規定而跟店員爆發爭執，沃爾夫將事發經過的片段影片上傳網路，結果餐廳老闆遭到大量騷擾、訂位惡作劇以及網路刷負評，還五度接到死亡威脅。

「收場白餐廳與雞尾酒」(Epilogue Kitchen and Cocktails)臉書專頁日前發布接到恐嚇電話留言的錄音檔，並在聲明中寫道，餐廳突然淪為陌生人發洩情緒的出口，都是因為沃爾夫的關係。聲明中寫道，接到直接的死亡威脅已有五次，「這就是美國」。

臉書發文中指出：「值得欣慰的是，在我們真實的塞勒姆社區，大家都很支持我們，讓我們覺得受到關愛。謝謝大家。」

「收場白餐廳與雞尾酒」負責人瓊斯(Jonathan Jones)6日接受新聞周刊訪問時說，餐廳依照俄勒岡州法規要求消費者戴口罩及出示疫苗卡已有一段時間，也因此面臨反對人士騷擾，但沃爾夫事件引發的騷擾事件，不管數量或惡意程度都升高許多，「她擁有全國知名度，使得事件變得嚴重」。

曾經入圍餐飲界殊榮「詹姆斯比爾德獎」(James Beard Award)的瓊斯說，餐廳遭到沃爾夫網路公審之後，總共接到五次直接的死亡威脅，騷擾電話超過100多通，另外60多通是假裝訂位的惡作劇，訂位姓名則為「川普」、「拜登」等名稱，谷歌(Google)評價則被150多筆假留言給予一顆星評分，但這些負評後來都被移除。

59歲的沃爾夫為知名女權作家，疫情 發生後則以反對各種防疫 措施聞名。2021年，沃爾夫在推特散布有關疫情的不實訊息，帳號遭到關閉。

新冠疫苗變得普遍之後，「收場白餐廳與雞尾酒」便張貼公告，消費者如果要在室內用餐，必須出示新冠疫苗接種卡，尚未完成接種或拒絕出示疫苗卡的顧客則安排在戶外用餐或外帶餐點。

沃爾夫今年6月30日在社群網站Gettr上傳她與「收場白餐廳與雞尾酒」爭執的片段，影片後來被轉傳到推特等平台。

瓊斯對新聞周刊說，他與員工都不認得沃爾夫，當時以為她只是對防疫措施不滿的民眾。沃爾夫並未接受新聞周刊訪問。

▼餐廳老闆去年6月為官方拍攝的疫苗宣導影片

影片來源：YouTube Salem Health