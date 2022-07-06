我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

快看世界／敢喝嗎？新加坡推出回收污水釀啤酒

前白宮律師西波隆 將接受眾院國會暴動調查委員會約談

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)將於8日接受眾院國會暴動調查委員會約談。美聯社
前總統川普任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)將於8日接受眾院國會暴動調查委員會約談。美聯社

知情人士透露，前總統川普任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)已與眾議院調查國會暴動特別委員會達成協議，8日將接受約談。2021年1月6日國會暴動當天，西波隆在白宮西廂，目睹川普的一舉一動，西波隆也曾因為拒絕配合川普推翻2020年大選結果，曾經揚言掛冠求去。

紐約時報6日報導分析，西波隆願意接受約談，對於眾院調查委員會來說堪稱一大突破。由於西波隆證詞將對調查工作產生重要影響，委員會上周對西波隆發出傳票。

川普企圖推翻2020年大選結果的各種幕後運作，西波隆都是親自在場的重要證人，包括參與討論如何查扣投票機、如何發函給各州選務官員聲稱出現投票舞弊等。挺川暴徒攻占國會大廈當天，西波隆也在白宮，目睹川普的各種反應。

報導指出，西波隆友人先前曾經指出，川普聲稱擁有行政特權(executive privilege)保密權限，加上律師─委託人保密特權(attorney-client privilege)規定，可能讓西波隆不便配合眾院委員會調查。不過，經過協商，西波隆與副手菲爾賓(Patrick F. Philbin)都同意接受約談。

知情人士透露，西波隆8日將在閉門會議裡，接受眾院調查委員會錄影且有逐字書面紀錄的約談(videotaped, transcribed interview)，但西波隆並不會公開作證。

報導指出，自從前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)公開作證之後，眾院調查委員會便對西波隆加強施壓，要求配合調查。哈欽森作證時說，西波隆曾在談話中指出，非常擔心川普與當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的行為。

川普第一次遭到國會彈劾時，西波隆擔任川普辯護團隊主將。西波隆當時把彈劾案由定調為民主黨籍加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)對川普的不實指控。謝安達目前是眾院國會暴動調查委員會成員之一。

川普 眾院 白宮

上一則

NIH研究發現 新冠「腦霧」可能源於免疫反應

延伸閱讀

調查國會暴亂 金辛格、錢尼遭死亡威脅

調查國會暴亂 金辛格、錢尼遭死亡威脅
總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗

總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗
2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大

2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大
幕僚：川普2024問鼎白宮 最快今夏宣布

幕僚：川普2024問鼎白宮 最快今夏宣布

熱門新聞

空中巴士的官網報導中國獲得大訂單。（空巴官網截圖）

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

2022-07-01 21:34
紐約市長亞當斯籲請民眾協尋槍手。(Getty Images)

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

2022-06-30 00:46
「紐約時報」專文報導，台灣鹹酥雞在美愈來愈受歡迎。圖為台灣雞排。(美聯社)

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

2022-06-30 11:17
維吉尼亞州警方28日說，一個嬰兒被意外地遺忘在車上死後數小時，他的父親寫下自殺聲明隨即自盡。(取材自推特)

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

2022-06-29 20:40

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

2022-07-03 00:08
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國
黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理