前白宮律師西波隆 將接受眾院國會暴動調查委員會約談

前總統川普任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)將於8日接受眾院國會暴動調查委員會約談。美聯社

知情人士透露，前總統川普 任內的白宮 律師西波隆(Pat Cipollone)已與眾議院調查國會暴動特別委員會達成協議，8日將接受約談。2021年1月6日國會暴動當天，西波隆在白宮西廂，目睹川普的一舉一動，西波隆也曾因為拒絕配合川普推翻2020年大選結果，曾經揚言掛冠求去。

紐約時報6日報導分析，西波隆願意接受約談，對於眾院 調查委員會來說堪稱一大突破。由於西波隆證詞將對調查工作產生重要影響，委員會上周對西波隆發出傳票。

川普企圖推翻2020年大選結果的各種幕後運作，西波隆都是親自在場的重要證人，包括參與討論如何查扣投票機、如何發函給各州選務官員聲稱出現投票舞弊等。挺川暴徒攻占國會大廈當天，西波隆也在白宮，目睹川普的各種反應。

報導指出，西波隆友人先前曾經指出，川普聲稱擁有行政特權(executive privilege)保密權限，加上律師─委託人保密特權(attorney-client privilege)規定，可能讓西波隆不便配合眾院委員會調查。不過，經過協商，西波隆與副手菲爾賓(Patrick F. Philbin)都同意接受約談。

知情人士透露，西波隆8日將在閉門會議裡，接受眾院調查委員會錄影且有逐字書面紀錄的約談(videotaped, transcribed interview)，但西波隆並不會公開作證。

報導指出，自從前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)公開作證之後，眾院調查委員會便對西波隆加強施壓，要求配合調查。哈欽森作證時說，西波隆曾在談話中指出，非常擔心川普與當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的行為。

川普第一次遭到國會彈劾時，西波隆擔任川普辯護團隊主將。西波隆當時把彈劾案由定調為民主黨籍加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)對川普的不實指控。謝安達目前是眾院國會暴動調查委員會成員之一。