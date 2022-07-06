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NIH研究發現 新冠「腦霧」可能源於免疫反應

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NIH研究發現 新冠「腦霧」可能源於免疫反應

中央社華盛頓6日綜合外電報導
國家衛生研究院（NIH）科學家5日發表的一項新研究指出，COVID病毒感染引發的免疫反應，會傷害大腦的血管，這可能是病患長期出現症狀的原因。圖為2021年底的波士頓洛根國際機場。(美聯社)
國家衛生研究院（NIH）科學家5日發表的一項新研究指出，COVID病毒感染引發的免疫反應，會傷害大腦的血管，這可能是病患長期出現症狀的原因。圖為2021年底的波士頓洛根國際機場。(美聯社)

國家衛生研究院（NIH）科學家5日發表的一項新研究指出，COVID病毒感染引發的免疫反應，會傷害大腦的血管，這可能是病患長期出現症狀的原因。

這篇發表在科學期刊「大腦」（Brain）上的論文，根據的是對9名感染病毒後突然死亡的患者腦部所作的解剖檢驗。

研究團隊未在大腦中檢測到COVID病毒的證據，反而發現是這些人自身的抗體攻擊大腦血管內的細胞，造成發炎和損傷。

這項發現可以解釋為什麼有些人感染後，會產生持久的影響，包括頭痛、疲勞、味覺和嗅覺喪失、無法入睡以及「腦霧」（brain fog），或許有助於為新冠長期症狀（long COVID）設計新的療法。

這篇論文的資深作者、NIH科學家納斯（Avindra Nath）在一份聲明中說：「患者經常出現COVID-19的神經系統併發症，但其潛在的病理生理過程還不是很清楚。」

「我們過去解剖時發現患者大腦中的血管損傷和發炎，但我們不了解損傷的原因。我想這篇論文讓我們對一連串事件有了重要了解。」

這9名年齡在24歲至73歲之間的亡者是研究團隊從先前的研究中挑選出來的，因為掃描顯示他們大腦中的血管有受損的證據。

他們的大腦與10名對照者大腦進行了比較，研究團隊使用一種名為「免疫組織化學染色」（immunohistochemistry）的技術，檢查神經發炎（neuroinflammation）和免疫反應。

科學家發現，產生出來對付COVID-19的抗體，錯將形成「血腦屏障」（blood-brain barrier）的細胞當成目標，這種屏障能將有害的入侵者擋在大腦之外，同時讓必要的物質通過。

損傷這些細胞，會造成蛋白質洩漏、出血和凝塊（clots），增加中風的風險。

洩漏還會引發名為巨噬細胞（macrophages）的免疫細胞湧向該部位以修復損傷，從而引起發炎。

研究團隊發現，攻擊所針對區域正常的細胞代謝過程（cellular processes）遭到嚴重破壞，這對它們解毒和調節新陳代謝之類的能力產生影響。

這些發現提供長期神經系統症狀患者生物學作用的相關線索，且能為新療法提供訊息，好比研發一種針對血腦屏障抗體堆積的藥物。

納斯表示：「這種相同的免疫反應很可能在新冠長期症狀患者體內持續存在，導致神經元受傷。」

他說，這意味一種能降低免疫反應的藥物可以協助這些患者，「因此這些發現在治療方面具有非常重要的意義」。

中風 檢測 併發症

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