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美媒：拜登考慮取消100億美元中國商品關稅

中央社／華盛頓5日電
美國政治新聞網站Politico報導指出，拜登政府考慮本月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅，啟動新關稅豁免程序，並針對中國政府補貼產業展開新一波調查。（歐新社）
美國政治新聞網站Politico報導指出，拜登政府考慮本月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅，啟動新關稅豁免程序，並針對中國政府補貼產業展開新一波調查。（歐新社）

美國政治新聞網站Politico 5日報導，拜登政府考慮本月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅，啟動新關稅豁免程序，並針對中國政府補貼產業展開新一波調查。

受到通貨膨脹居高不下影響，近來美國總統拜登（Joe Biden）政府可能調整前美國總統川普（Donald Trump）對中國加徵關稅的傳聞不斷。Politico引述消息來源指出，美國政府可能在本月宣布採取行動，取消對中國進口特定商品的部分關稅。一位匿名討論政策計畫的美方資深官員則表示，時間表尚未確定。

報導指出，拜登政府對於調整中國關稅計畫細節尚未最後確認，但可能涉及3部分。首先將取消一小部分特定商品關稅，可能是自行車等消費品關稅。最初的關稅減免具體項目仍在討論中。但2位消息來源表示，預計價值相對較小，亦即在川普徵收的約3700億美元商品中的100億美元進口商品是目前考慮的範圍。

與此同時，拜登政府預計也將宣布美國貿易代表署（USTR）將啟動新的排除程序，讓企業取得中國進口商品關稅豁免權。美國貿易代表署3月時曾宣布重新豁免352項中國進口商品關稅，但美國企業與支持自由貿易的國會議員期望USTR能給予進一步豁免。

此外，美國政府還將依據301條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中政府大量補貼的部門。美方長期以來一直抨擊中國政府支持半導體與電池等高科技產業，使外國處於不公平競爭地位，新的301調查可能會對這些行業徵收新關稅，為美國企業創造更公平競爭的環境。

這名資深官員強調，關稅決定尚未確定，討論仍在進行。這名官員也強調，拜登與中國國家主席習近平的通話仍在安排中，與關稅問題無關，而是為了確保政府間開放的溝通管道。

白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 今天在例行媒體簡報被問及此事時表示，拜登政府仍在研究調整對中國加徵關稅的選項。

關稅 拜登 川普

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