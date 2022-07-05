世界OnAir／校園槍案頻發孩童無助 華人這樣跟小孩談槍

曾多聞和小兒子Jasper。(曾多聞提供)

德州 烏瓦德小學發生槍擊 案後，我的第一反應與其說是震驚，不如說是憤怒，覺得怎麼又來了？

居住在加州聖地亞哥的曾多聞是兩個男孩的媽媽，大兒子Jade九歲，小兒子Jasper四歲。曾多聞無奈提及，去年年底才因為密西根州牛津高中(Oxford High School)造成四人死亡的槍擊案，給「親子天下」雜誌撰文，談及家長如何跟小孩在校園槍擊案後聊創傷和恢復。現在才過半年，沒想到當時的稿子拿出來又一次適用。

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德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)5月24日發生槍案，造成19個小孩和2個成年人死亡、16人受傷。這是自2012年康乃狄克州珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案致死26人以來，死亡人數最高的美國校園槍擊案。

德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)5月24日發生槍案，造成19個小孩和2個成年人死亡、16人受傷。(美聯社)

曾多聞回憶，第一次認真坐下來跟家裡面的小孩子談校園槍擊案，還是2018年。當時佛州道格拉斯高中(Douglas High School)有一名19歲男子持AR-15步槍殺害17人。大兒子聽聞，回家之後覺得很憂慮，擔心同樣的事情會發生在自己的校園。當時，一眾小朋友的家長不一而同開始團購防彈書包，甚至買到產商缺貨，「我們作為家長的，不知道送他們去學校，他們會不會活著回來。防彈書包或許可以增加他們活著的機率。」

曾多聞是來自加州聖地亞哥的教育作家、自由撰稿人，也是兩個兒子的母親。(曾多聞提供)

這一次烏瓦德小學發生如此慘重的傷亡，曾多聞提到，家長之間仍然會感到驚慌，但卻有種習以為常之感。該做的都做了，防彈書包也達到了人手一個的程度，只是對於政府、政客的無動於衷感到更加沮喪。

根據獨立媒體「教育周(Education Week)」統計，2022年截至6月8日就已經有27次校園槍擊案；「華盛頓郵報」維護的資料庫顯示，自1999年哥倫邦高中(Columbine High School)槍擊事件發生以來，超過31萬1000名學童曾在上課期間遭遇某種形式的槍枝暴力。

在校園槍擊案如此頻發的如今，許多學校在槍案演習上加碼。曾多聞大兒子Jade的學校每個學期都會進行「校園封鎖演習(Lockdown Drill)」，而小兒子Jasper的幼兒園中，教師也會把校園封鎖安全的韻文貼在墻上給小孩子看。曾多聞說，Jade的同學之間都將校園封鎖演習叫做「防壞人演習(Bad Guy Drill)」，因為他們都明白校園槍擊案如今是多麼頻繁地發生，而這樣演習的存在，就是為了防止「壞人」拿著槍進來殺死同學和老師。

為了幫助孩子消化這些槍擊事件，曾多聞有自己的做法。在道格拉斯高中槍案之後，她寫信給代表自己選區的國會議員，要求他們重視槍枝安全問題，並把國會的回信讀給兒子聽；她告訴兒子，美國小兒科醫學會歷史上第一次在政治議題上發聲明譴責政府的不作為，代表著許多大人都在關心這個事情；她還告訴兒子，許多哥哥姐姐選擇在華府遊行 ，敦促白宮控槍，等他長大了，如果希望做出一些改變，他不會是一個人，會有志同道合的人與他一併努力。

越來越多年輕人在校園槍枝事件頻發之後走上街頭，敦促政府禁槍，保證青少年安全。(美聯社)

擁牆還是控槍，這是長期以來分裂美國社會的問題。儘管總統拜登近日通過了可謂是30年以來最重大的槍枝安全改革，仍然無法阻止國慶長周末悲劇的發生——一名槍手在芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)4日舉辦的國慶遊行對行進中的群眾從高處攻擊，造成6死31傷。

曾多聞認為，法律在不斷進步的過程中，還是有一定的漏洞。比如，如何監控每個槍枝賣家是否都嚴格遵循了徹底的背景調查？是否應該限制平民取得威力強大的全自動和半自動步槍？槍枝的走私和販賣造成的黑槍網路，應該如何徹底清查？

儘管美國在槍枝管控上面有進展，但是槍枝黑市、幽靈槍等的非法槍枝問題仍然氾濫。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)

美國過去20年間生產了1000萬枝新槍。全國人口有3億2000萬，但是有4億槍枝，再加上憲法修正案的保護，徹底禁止槍枝不太可行，但對法案和執行的漏洞進行修補、對槍枝更好管控，才是阻止更多悲劇發生的可行之計。

最後，曾多聞呼籲，在槍枝問題上教育孩子，每位家長應該盡到責任。像她一樣支持控槍的家長，不妨找到志同道合的組織，多多地通過寫信、打電話給國會議員來行動起來，讓孩子看到自己正在付出的努力，給他們做個榜樣；而支持擁槍的家長，必須要提醒孩子，手上握著槍枝是怎樣的一個責任，不能因為自己疏忽，將孩子推向無可挽回的犯罪深淵。