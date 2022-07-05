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美企留才 掀夏季加薪潮

編譯任中原／綜合外電
微軟今年全球考績加薪預算將提高近一倍。（美聯社）
微軟今年全球考績加薪預算將提高近一倍。（美聯社）

美國許多大企業今年夏季都在加薪或提供特別獎金，以在通膨急升之際留住員工。埃克森美孚石油6月給予員工相當於薪資3%的一次性獎金，會計師事務所PwC也表示7月將加薪，微軟之前就已對員工表示，今年全球考績加薪的預算將提高近一倍。

這些大企業的加薪時機甚不尋常。幾周前，一些大企業主管還擔心經濟成長可能減緩，Coinbase與Netflix最近還大舉裁員。然而，許多企業主管仍表示業務強勁，須以加薪獎勵員工績效，並與競爭對手維持相當的薪資水準，同時減輕汽油、雜貨及其他日用品價格高漲對員工造成的負擔。

普徠仕投資管理公司人資主管表示，市場已經在動。該公司6月發信給數千名員工，表示7月1日起，85%的員工將加薪4%，且年度、年底薪資調整依然按照原有計畫實施。

許多企業都出現員工離職人數增加，尤其是科技業員工及一些底層員工，再加上通膨升高，促使公司主管決定在此時加薪。一些新進員工才任職數周，薪資也水漲船高。

Pearl Meyer顧問公司對300家以上大企業所做的調查顯示， 今年來美國企業整體的基本薪資已平均提高4.8%，且約三分之一的雇主正在考慮或計畫實施年中加薪。多年來，許多企業每年的加薪幅度都維持3%左右，但今年勞工短缺、通膨急升，老闆已感受到壓力，必須擴大加薪幅度才能留住員工。

埃克森美孚6月加發獎金，與公司原有的年度考績無關，執行長伍茲表示這有助於維持公司的競爭力；能夠獲得認股權的員工人數也將增加兩倍。一些小型企業近年來已經大幅加薪，現在也考慮是否需要進一步加薪。

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