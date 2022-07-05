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女籃明星遭俄關押 致信求拜登「帶我回家」

中央社華盛頓4日綜合外電報導
WNBA明星球員格林納(右)被關在俄羅斯監獄4個多月，她寫親筆信中要求拜登總統幫她獲釋回家。(美聯社)
WNBA明星球員格林納(右)被關在俄羅斯監獄4個多月，她寫親筆信中要求拜登總統幫她獲釋回家。(美聯社)

美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）被關在俄羅斯監獄4個多月，她今天在親筆信中要求拜登總統幫她獲釋回家，她的家屬公開了信件部分內容。

格林納是兩屆奧運金牌得主，今年2月在俄羅斯因被控走私毒品而被捕。綜合法新社及路透報導，她在信中告訴拜登，她擔心自己永遠出不了監獄。

格林納寫道：「我坐在俄羅斯監獄裡，孤身一人，沒有妻子、家人、朋友、奧運光環或任何成就的保護，我很怕我永遠出不去。」

格林納的審判本月1日展開，她被控試圖走私含大麻油的電子菸菸匣進入俄羅斯，若罪名成立，最重可能被判處10年有期徒刑。下一場聆訊將於7日舉行。

美國官員曾說格林納在俄羅斯遭不當關押。格林納2014年助鳳凰城水星（Phoenix Mercury）拿下美國女子職籃冠軍，還兩度奪得聯盟得分王、8度入選全明星隊中鋒。她過去幾年都在美國賽季空檔赴俄國打球，這次被捕後不過數天，俄羅斯軍隊就開始入侵烏克蘭。

31歲的格林納在信中告訴拜登，她理解拜登要事纏身，但仍懇求拜登不要遺忘她和其他被關押在俄羅斯的美國人，她寫道：「請盡您的一切力量帶我們回家。」

她還說：「我2020年第一次投票就投給了您。我相信您。我還能以自由之身行很多善事，而您可以幫我恢復自由。我想念妻子！想念家人！想念隊友！得知他們此刻飽嘗痛苦，我心如刀割。無論您現在能做什麼來救我回家，我都很感激。」

格林納的信於7月4日美國獨立紀念日送到白宮，她說，今年這個日子對她而言有了全新的意義。她寫道：「7月4日這天，家人通常會紀念那些替我們爭取自由的先烈事蹟，包括我父親，他是個越戰老兵。想到我以往是怎麼慶祝這一天的就很痛苦，因為今年對我來說，自由有了全然不同的意義。」

路透提到，美俄關係因俄烏戰爭而緊繃，一般認為，俄羅斯關押格林納是一種談判手段。

俄羅斯 拜登 監獄

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