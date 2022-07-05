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加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

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加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

記者顏伶如／綜合報導
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

俄勒岡州波特蘭警察局表示，來自加州的一家三口觀光客，3日在市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘出租自行車觀賞風景時，遭到一名男子攻擊，5歲女童及父親頭部都遭到毆打。警方以種族仇恨攻擊將兇嫌移送法辦，因為兇嫌動手理由看到女童一家人有日本血統

波特蘭警方指出，來自加州的36歲男子3日下午3時45分帶著妻子、女兒在波特蘭東岸廣場步道騎乘出租自行車觀賞風景，遭到34歲當地男子凱斯特森(Dylan J. Kesterson)上前出言挑釁，並且動手毆打頭部。根據警方調查，凱斯特森動手打人的只因為女童一家人是日本裔。

警方指出，凱斯特森先動手毆打日本裔男子的頭部，接著又朝5歲女童頭部連揮數拳，當時女童頭上戴著自行車安全頭盔。女童母親當時也在附近騎自行車，目睹事件發生經過。

警方表示，事發當時有數名路人上前制止凱斯特森，凱斯特森步行離開，不久之後遭到員警逮捕。

波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)發表聲明指出，對於這起攻擊事件感到憤怒與不齒，「我們絕不容許社區裡出現如此行為，我將要求檢察官以最重刑責起訴」。

凱斯特森以一項偏見犯罪(bias crime)一級重罪、兩項偏見犯罪二級輕罪罪名，押入俄勒岡州蒙特諾瑪郡(Multnomah County)郡立監獄。監獄紀錄顯示，凱斯特森被押當天稍晚已獲交保。

波特蘭警方表示，被毆父女雖然受傷，但不需要送醫。

這起攻擊事件發生之前不到一個月，波特蘭中華會館(Chinese Consolidated Benevolent Association of Portland)才呼籲各界正式亞裔民眾遭受犯罪攻擊案件增加的問題。中華會館執行主任應書琪說：「從沒遇過針對亞裔而來的這麼多仇恨。」

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