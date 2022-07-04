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直播／全美最大 紐約梅西國慶煙火秀來了

國慶玩煙火出意外 印州童被炸死、佛州男斷手

編譯徐薏茹／綜合4日電
慶祝國慶，許多人自己施放煙火。圖為新罕布夏州的煙火爆竹店。(美聯社)
慶祝國慶，許多人自己施放煙火。圖為新罕布夏州的煙火爆竹店。(美聯社)

國慶假期長周末傳出兩起煙火事故，印第安納州一名11歲男童施放煙火時意外死亡；佛州一名男子則被煙火炸斷手，官方呼籲民眾將煙火交給專業人士施放，以免發生憾事。

警方消息指出，印州意外死亡男童是弗農山市(Mount Vernon)居民麥克邁克爾(Camrynn Ray McMichael)。

官方3日晚間10時前接獲通報，但男童在送往醫院途中因傷勢過重不幸死亡。

警方表示已安排驗屍，這起意外的調查仍在進行中，由印第安納州警、弗農山警察局、范德堡郡(Posey County)驗屍官辦公處聯合調查。

男童母親接受福斯新聞網頻道FOX59採訪時說：「他還是個男孩就因為玩煙火而死亡，這真的是一起悲慘的異常事故，煙火不能拿來開玩笑，當你以為不會是你時，轉眼間就發生在自己身上了。」

另外在南佛羅里達，一名男子因煙火意外被炸斷手，急救人員迅速將男子與分離的手送至醫院急救。

緊急事故調度員2日凌晨接獲通報，得知勞德代爾湖市(Lauderdale Lakes)附近的布勞沃德郡(Broward)發生一起事故。

布勞沃德郡警長辦公室聲明指出，急救人員抵達事發現場時，重傷男子已經搭乘私人用車前往附近醫院，急救人員將男子的手送至醫院，隨後將男子與斷手一同送至布勞沃德健康醫療中心(Broward Health Medical Center)治療。

布勞沃德郡官員上周曾發起一項大眾宣導活動，呼籲居民把煙火留給專業人士施放。

布勞沃德郡消防大隊長凱恩(Michael Kane)表示：「和家人一起去欣賞煙火，我們勸告大眾不要自行施放煙火。」

凱恩與防爆小組用違法煙火炸掉西瓜，向大眾示範其危險性，凱恩表示煙火造成的傷害可與「戰場上的損傷」比擬。

慶祝國慶，許多人自己施放煙火。圖為新罕布夏州的煙火爆竹店。(美聯社)
慶祝國慶，許多人自己施放煙火。圖為新罕布夏州的煙火爆竹店。(美聯社)

印第安納州 警察 佛州

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