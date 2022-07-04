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墮胎權遭推翻 賀錦麗轟最高院：如恢復奴隸制

編譯林梅婕╱綜合4日電
副總統賀錦麗2日在紐奧良市指最高院廢除墮胎權是美國之恥。(Getty Images)
副總統賀錦麗2日在紐奧良市指最高院廢除墮胎權是美國之恥。(Getty Images)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)2日在紐奧良(New Orleans)參加非裔傳統文化盛會「精華音樂節」(Essence Festival)，她上台致詞時針對近期最高法院推翻墮胎權判例羅訴韋德案(Roe v. Wade)一事發表論述，暗指此舉有如恢復奴隸制度，並比喻「美國政府試圖宣稱擁有對人類身體的所有權」。

「我們必須明白，我們的國家建立在某些原則上，這些原則包括人身自由和自由意志。」賀錦麗說：「但我們也深深體悟，我們國家的政府已多次試圖在歷史上宣稱擁有對人類身體的所有權。如今我們早該脫離那樣的時代背景與思維，但至今在許多層次上我們仍面臨著相同的問題。」

儘管演說中，賀錦麗並未多加解釋自己影射為何，但許多媒體和聽眾解讀這段是在暗示非裔過去被奴役的歷史，來呼應6月24日遭最高法院推翻象徵墮胎權、且歷時近50年的羅訴韋德判例。

全美至少26州將開始擬定新法，以完全或部分限制終止妊娠的期限；民主黨執政的地區也被視為女性的避難所，給予住在禁墮胎州、卻有墮胎需求的婦女一線生機，有些甚至願意提供免費的墮胎手術。

最高法院的裁決並非完全限制墮胎，而是將墮胎期限下放給各州政府自行決定，故佛羅里達、印第安納、蒙大拿、內布拉斯加、喬治亞、愛阿華和南卡羅來納州都計畫立法限縮墮胎的期限。

當最高法院裁決一出沒多久，賀錦麗就曾表示：「今晚將有數以百萬的美國婦女輾轉難眠，她們的生育健保已在一夕之間消失，這些女性的命運將與她們的祖母和母親不同。」

而這次精華音樂節的演說中，賀錦麗更強調：「這是很嚴重的事，我們必須站出來、必須大聲表達我們的心聲、必須積極採取行動。」

墮胎 賀錦麗 非裔

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