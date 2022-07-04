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醫學專家警告：美國猴痘疫情 似有失控跡象

編譯柯立偉╱綜合4日電
猴痘的檢測劑。(路透)
猴痘的檢測劑。(路透)

自5月起開始蔓延全球的猴痘(monkeypox)，已成為新冠病毒以外另一個受公衛學界注意的傳染病，雖然猴痘並非一種新型病毒，人類已有有效對抗猴痘的經驗與方法，但醫學界對政府「慢半拍」的作為仍深感不滿，指出拜登政府應對猴痘疫情的進展猶如川普政府當年應對新冠疫情般，檢測工具與有效疫苗的不足都使美國的猴痘疫情漸有失控之勢。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，包含華盛頓特區及波多黎各在內，全美目前共有460例猴痘確診病例，為防止疫情擴大，白宮已宣布將擴大向各州配送針對猴痘病毒的「傑尼斯疫苗」(Jynneos)，預計一年內可量產100萬劑；同時，除了已確定感染猴痘者可接種外，密切接觸確診病患者也在獲准注射的名單之內。

白宮防疫協調專員吉哈(Ashish Jha)說：「猴痘病毒傳播的數十年中，人類已明白它的傳染途徑與治療方式，我們手上的測試工具及疫苗都算充足，有信心可以迅速找出確診者、施以適當治療並控制疫情。」

然而，學界並不這麼樂觀；非營利組織「全國性病醫師聯盟」(National Coalition of STD Directors)執行長哈維(David Harvey)說：「應對疫情最有效的方式就是提供檢測工具、有效疫苗並簡化開立處方簽的程序，但偏偏美國在這三個領域的官僚主義作風長久以來為人所詬病，這就代表著我們很難控制住這次的疫情。」

喬治華盛頓大學米爾肯公共衛生研究所(George Washington University's Milken Institute School of Public Health)副教授安德魯斯(Jon Andrus)指出，猴痘疫情確實傳染性與致命性不如新冠病毒來得高，但美國的公共衛生體系支離破碎、資金不足，很難有效將傳染病扼殺於襁褓之中。

安德魯斯說：「新冠病毒來了五六波，每一波政府都措手不及，我不認為這次會有意外，美國大概率會無法記取新冠病毒疫情擴散的教訓。」

猴痘 疫情 疫苗

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