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華裔藝術家告美國廣播公司盜用壁畫 侵犯版權

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華裔藝術家告美國廣播公司盜用壁畫 侵犯版權

記者張晨／紐約報導
「來自諾克斯維爾的問候」遭ABC用於「單身漢」劇集拍攝。(取自問候之旅instagram)
「來自諾克斯維爾的問候」遭ABC用於「單身漢」劇集拍攝。(取自問候之旅instagram)

出生在紐約的華裔藝術家馮維多(Victor Ving Fung，音譯)與其妻子貝格斯(Lisa Beggs)日前向曼哈頓聯邦法院(Manhattan Federal Court)提起訴訟，稱美國廣播公司(The American Broadcasting Company，簡稱ABC)在其製作的電視劇集「單身漢」(The Bachelor)中盜用了他們的一幅壁畫，並附上了ABC的商標，侵犯了版權。

這幅2017年由馮維多創作的「來自諾克斯維爾的問候」(Greetings From Knoxville)壁畫位於田納西州，目前是該地著名的旅遊打卡點；訴訟稱，ABC在未經過馮維多允許的情況下複製了這幅壁畫，並在2020年2月的一集「單身漢」中播出，壁畫上更印上了ABC的商標。

馮維多和妻子貝格斯於2015年離開紐約市，駕駛房車開始「問候之旅」(Greetings Tour)，他們的網站上寫道「這是一個全國性的壁畫項目，通過公共藝術創造互動和永恆的地標；我們的作品採用了經典的大字母明信片風格，捕捉當地人對家鄉的自豪感，從而激發遊客造訪的興趣。」

馮維多負責壁畫的創作與繪製，而貝格斯則負責記錄整個過程，他們走遍了50個州，並在其中的20個州創作了畫作。

馮維多表示，街頭藝術是他的熱情，他在皇后區陽邊(Sunnyside)、曼哈頓華埠均進行了此類創作，之後聲名鵲起——「那些壁畫是我在公共藝術方面的第一次嘗試，我是為了社區而做的…人們喜歡它，我們與社區建立了聯繫，所以我才決定帶著這種感覺，繼續下去。」

除了創作壁畫，馮維多還經營著皇后區的克魯格斯畫廊(Klughaus Gallery)，這是一家藝術機構，專門培養有才華的街頭藝術家，並為他們提供資源。

這起針對ABC的訴訟賠償金額尚不知曉，「我客戶的作品在未經許可的情況下被ABC用於商業牟利。」馮維多的代理律師扎哈里亞(Laura Zaharia)說，「創作者別無選擇，只能通過法律行使自己的權利，我們需支持和保護藝術家們所持有作品的權利。」

2019年在曼哈頓華埠的壁畫。(取自問候之旅instagram)
2019年在曼哈頓華埠的壁畫。(取自問候之旅instagram)

皇后區 曼哈頓 田納西州

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