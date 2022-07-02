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中國買292架空巴 波音：令人失望、美中地緣政治導致

記者陳言喬／即時報導
中國訂購的292架空中空士A320NEO飛機。（取材自空巴官網）
中國訂購的292架空中空士A320NEO飛機。（取材自空巴官網）

中國三大航空集團（南航、國航、東航）一口氣訂購292架空中巴士客機後，空巴的對手波音終於出聲了：「失望」，波音發表聲明，抱怨美中兩國間的「地緣政治差異」損害了該公司的業務前景，並敦促中美間進行對話。

中國訂購總價高達372.57億美元的空巴A320NEO訂單。彭博社稱，這是空巴公司有史以來最大的訂單之一，有助於鞏固空巴在中國市場地位，對空巴的老對手—美國波音公司造成巨大衝擊。

消息一出，波音公司發言人7月1日聲明表示「令人失望」。路透報導，該發言人在聲明中表示：「作為與中國航空業有50年關係的美國最大出口商，地緣政治差異繼續限制美國飛機出口，這令人失望（disappointing）」。

聲明還補充說，該公司會繼續敦促中美兩國政府進行「富有成效的對話」，以幫助訂單和交付能夠迅速恢復，因為「波音對華飛機銷售歷來支持數以萬計的美國人就業」。

彭博社援引分析人士的話指出，傳統上，中國航空公司會在國際航空業「雙寡頭」之間謹慎平衡交易，以保持最大的影響力。而這筆訂單「是中國發出的信號，對波音公司造成了極大的傷害」。

觀察者網引述美國航空航太分析公司AeroDynamic Advisory的分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）認為，通過優先考慮對中國航空公司的訂單交付，空巴可以進一步擠壓波音（的市場地位）。他指出：「就像你在世界其他地方看到的那樣，中國人正在為捲土重來做準備，很明顯美國處於劣勢」。

為什麼三大航司同時購買空巴飛機？中國民航大學航空經濟研究所所長李曉津表示，當前三大航司集體購買可以獲得較大折扣。另外，當前購買波音飛機可能面臨一些非經濟因素帶來的風險，所以適當多採購空巴飛機，對中國民航發展是保障安全的必要措施。

空巴第一時間在官網確認了這一消息，稱這筆訂單「展現中國航空市場的積極復甦勢頭和繁榮前景」以及客戶對空巴的強烈信心和堅定認可。

空巴公司首席商務官兼國際業務主管克利斯蒂安．謝勒（Christian Scherer）表示：「我們讚揚整個空巴中國團隊以及我們的客戶團隊所做的出色工作，他們在艱難的新冠疫情期間進行了長期而廣泛的討論」。

波音發表聲明，對中國一口氣買了292架對手空巴的飛機表達失望。（取材自波音官網）
波音發表聲明，對中國一口氣買了292架對手空巴的飛機表達失望。（取材自波音官網）

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