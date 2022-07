20公分長巨型非洲蝸牛 現蹤佛州 當局下達檢疫令

佛羅里達州 的農業主管當局6月底下達檢疫令,針對一種長達20公分的巨型非洲蝸牛發布病蟲害警報,在特定區域畫出檢疫區。

多家媒體報導,一名園藝工人近日在佛羅里達州的巴斯科郡(Pasco County)發現了這種非洲大蝸牛的蹤跡。這個威脅當地農業與生態的外來物種,過去2度遭撲滅,現在又捲土重來。

Florida - First DeSantis now The Giant African Land Snail - both toxic pic.twitter.com/QhEQJn5CGv