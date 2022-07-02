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20公分長巨型非洲蝸牛 現蹤佛州 當局下達檢疫令

中央社／洛杉磯1日電

佛羅里達州的農業主管當局6月底下達檢疫令，針對一種長達20公分的巨型非洲蝸牛發布病蟲害警報，在特定區域畫出檢疫區。

多家媒體報導，一名園藝工人近日在佛羅里達州的巴斯科郡（Pasco County）發現了這種非洲大蝸牛的蹤跡。這個威脅當地農業與生態的外來物種，過去2度遭撲滅，現在又捲土重來。

根據佛州農業與消費者服務部（FDACS）網站，這種巨型非洲蝸牛（Giant African Land Snail）是世界上最具破壞力的其中一種蝸牛，能啃食500種不同植物，不僅破壞自然環境，同時對人體也有威脅，牠身上的寄生蟲會引發人類的腦膜炎。

這種生長在熱帶及亞熱帶氣候的非洲大蝸牛最早是1969年在佛州出現，農業部花了7年的時間、投入100萬美元，在1975年全部撲滅。最近一次出現是2011年，直到2021年才撲滅。

佛州農業主管機關在6月底展開病蟲害防治計畫，準備投放藥劑，並畫出一塊檢疫區，管制區域內的植物、土壤、庭院垃圾或堆肥，除非經過許可，否則不得搬運出檢疫區之外。

佛州 佛羅里達州 農業部

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