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FDA擬准豬器官移植人體試驗 預計只允許命危患者試行

編譯柯立偉／綜合1日電
FDA計畫允許臨床試驗，把豬的器官移植到人體，以緩解人體器官短缺的現狀。圖為馬里蘭大學醫學院首次把基因改造豬的心臟移植到人體。(Getty Images)
FDA計畫允許臨床試驗，把豬的器官移植到人體，以緩解人體器官短缺的現狀。圖為馬里蘭大學醫學院首次把基因改造豬的心臟移植到人體。(Getty Images)

由於器官捐贈數量有限，導致全美每年有6000人在等待器官移植前死亡；為了救治更多生命，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正在討論是否讓豬器官移植到人體的「種際移植」進入臨床試驗階段。

不具名的知情人士透露，FDA是否會開放還在未定之天，且即便開放，預計也只會允許已有生命危險的重症患者試行。

華爾街日報報導，位於巴爾的摩(Baltimore)的馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland Medical Center)由於先前曾經FDA個案核准為57歲的患者班奈特(David Bennett)移植豬心臟，有相關經驗，是已正式向FDA提出豬器官人體移植臨床實驗計畫的醫院之一。

不過，馬里蘭大學醫學中心雖曾成功將豬心臟移植至班奈特體內並成功運作，但患者仍於手術後20天死亡；當時院方表示這個被移植到班奈特體內的豬心臟後來發現含有豬才會感染的病毒，目前還不確定班奈特的死與這種豬病毒是否有關聯；不過，雖然仍存有一定風險，院方還是認為可以繼續推進器官種際移植的實驗。

正因為馬里蘭大學醫學中心的經驗，就有FDA官員在上月29日召開的專家會議上，表達「豬器官可能帶有能夠傳染給人類的病菌」的擔憂；不過，參加專家會議的杜克大學(Duke University)醫學院教授柯克(Allan Kirk)表示，雖然仍有風險，但現有技術已能在手術前完成對豬器官的病毒檢測；再者，即便是人類之間的器官移植，也不能完全避免病毒傳染的可能，因此不應因噎廢食。

除馬里蘭大學醫學中心外，伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama at Birmingham)及紐約大學朗格尼器官移植研究中心(NYU Langone Transplant Institute)也有意進行相同實驗；朗格尼研究中心主任蒙哥馬利(Robert Montgomery)就說：「我們的研究正在朝臨床實驗的方向邁進。」

醫學 FDA 手術

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