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國會暴亂新證詞不利川普再戰2024 黨內對手更有膽挑戰

編譯盧炯燊／綜合1日電
眾院國會暴動聽證會舉行數場聽證會，愈來愈不利前總統川普(右)2024年再度出馬競選總統，他在共和黨內的潛在對手也愈來愈「有膽量」挑戰川普。左為前白宮幕僚長梅杜斯。(路透)
眾院國會暴動聽證會舉行數場聽證會，愈來愈不利前總統川普(右)2024年再度出馬競選總統，他在共和黨內的潛在對手也愈來愈「有膽量」挑戰川普。左為前白宮幕僚長梅杜斯。(路透)

隨著眾院國會暴動聽證會上，不少證詞大揭前總統川普在去年1月6日暴動當天令人震驚的舉動，愈來愈不利他再戰2024年，甚至有法律專家認為，檢察官有可能控告川普犯罪。

美聯社報導，共和黨選民以及川普在黨內的潛在總統提名競爭對手，也注意到這一點。

愛阿華州預計在18月內率先舉行黨內初選，但不少選民已表明，即使川普再次參選，他們也只會選擇其他參選人；多名潛在參選人的助理也公開或私下表示，在爆炸性的新證詞爆出後，這些潛在對手愈來愈「有膽量」挑戰川普。

川普時代的美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)日前在愛州蘇郡(Sioux County)舉行燒烤籌款活動，約有350人參加。蘇郡是共和黨票倉，川普2020年選舉在此贏得82%選票，然而在當天活動上，有數十人表示對黨內其他參選人有興趣。

2024年大選潛在參選者之一的前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)說，他聽到了捐款人及選民對川普的擔憂，擔心黨被拖累；也在考慮參選總統的馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)表示，即使共和黨選民沒有像他那樣密切關注國會聽證會，但也認為川普可能在初選中落敗。

在聽證會上作證的白宮前助理裡，最具爆炸性當屬哈欽森(Cassidy Hutchinson)，她指川普試圖在座車內和特勤人員搶奪方向盤、撲向前座要求把專車開去國會大厦。雖然許多媒體報導特勤人員駁斥這個說法，但已引起保守派的擔憂。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner)的編輯委員會認為，哈欽森的證詞為川普的政治生涯敲響喪鐘，他不適合再次接近權力。對川普保持友好的紐約郵報也在標題抨擊「暴君川普」；華爾街日報的社論指出，又一個新的「狂野證詞」出現了。

不過現實的情況是，即使保守派對川普感到嚴重擔憂，卻仍對他絲毫無損，他甚至成為造王者；原因之一是川普坐擁超過1億100萬元的競選資金，仍然深受許多共和黨選民歡迎，從亞利桑納州到賓州、喬治亞州，期中選舉的共和黨參選人仍要爭取他的支持。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)聲稱，美國人民仍然渴望他的領導。

川普 共和黨 哈欽森

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