中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

空中巴士的官網報導中國獲得大訂單。（空巴官網截圖）

中國在7月1日宣布國內三大航空公司聯合向空中巴士購買292架空客A320NEO飛機，總金額達到史上最大的372.57億美元。空巴的對手波音遭到重創，彭博社稱，美中之間的政治緊張局勢加劇後，波音的在華業務已經放緩。

中國環球時報旗下的「樞密院十號」文章稱，中歐這一大單對外發布是否意味著空客在全球民機領域最大競爭對手美國波音公司遭到重創，特別是在波音737max飛機被停飛之後。果然，美媒紛紛坐不住了……

文章稱，官宣時間選在7月1日應該是為了慶祝香港 回歸祖國25周年這一舉國歡慶日子的選擇。

空中巴士的官網稱，新訂單「展示了中國航空市場的積極復甦勢頭和繁榮前景」。截至2022年5月底，中方航空公司擁有的在役空巴機隊總數超過2070架。

這份大單也引發美國媒體的高度關注。彭博社1日報導稱，空巴獲得大訂單對波音公司在中國民機領域主導地位造成了很大影響。波音公司歷來將中國航空公司視為最大客戶，但在其最暢銷的737 Max型號兩次墜毀以及美中之間的政治緊張局勢加劇之後，波音的在華業務已經放緩。

彭博社稱，中國航空公司在5月從其近期機隊計畫中刪除了波音這家美國公司的737Max噴氣式飛機中的100多架，理由是交付的不確定性。報導還稱，中國其他航空公司都沒有表示，一旦737Max飛機正式復飛，他們是否會恢復使用該型客機。文章還強調，中國是波音737Max客機兩次致命墜機 事件後第一個停飛該型飛機的國家。

樞密院十號的文章稱，politico網站的一篇文章日前還用抹黑空客的方式來為波音公司在中國市場份額下滑找藉口。文章標題是「報告稱，歐盟 空中客車（空中巴士）公司與中國軍工聯合體有著深厚的聯繫」，稱空巴公司已經像其他幾家跨國公司一樣完成了本地化（天津A330客機總裝線）。

空巴官網介紹，空巴民用飛機在中國包括位於各地的合資公司在內共有超過1900名員工。其中，有許多員工在位於中國天津的A320系列飛機總裝線工作。這條總裝線於2008年啟用。2017年，全新的A330飛機完成與交付中心在中國天津啟用。該中心與A320系列飛機亞洲總裝線和空巴天津交付中心位於同一園區內，是空巴在歐洲以外的首個寬體飛機完成與交付中心，負責A330飛機的客艙安裝、噴漆、飛行測試、客戶驗收和交付等工作。

樞密院十號的文章表示，從產品性能角度來看，A320neo系列集成了新一代發動機等新技術，可以減少20%的燃料消耗，大幅降低航空公司的成本。

這些因素才是中方航司選擇與空巴公司合作的重要基礎，美國媒體不去反思波音公司在飛機性能、安全性等方面出現的問題，一味從地緣政治角度來炒作中歐之間的民航採購合作，無法解決自身在中國市場份額下滑的現實困境。