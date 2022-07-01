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「永遠庇護之地」 華州禁警察配合外州查墮胎

記者顏伶如／綜合報導
憲法保障婦女墮胎權的判例「羅訴韋德案」24日被最高法院推翻後，30日法院外仍持續有抗議團體。Getty Images
憲法保障婦女墮胎權的判例「羅訴韋德案」24日被最高法院推翻後，30日法院外仍持續有抗議團體。Getty Images

民主黨華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)6月30日發布命令，禁止州警提供與墮胎案件的相關訊息給尋求協助的外州機構。英斯利指出，將維護華盛頓州做為墮胎婦女的庇護之地。

華盛頓州是立場最偏民主黨的藍州之一，保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)6月24日被最高法院推翻後，華州便推出保護或擴大墮胎權的州法及政策。

英斯利30日發布的命令指出，對於希望在華盛頓州墮胎的任何人，華州將永遠做為庇護之地，「我們要以行動捍衛我們的權利與價值」。

英斯利在聲明中說，華州警察機關不得以任何方式與外州機構配合，依照外州的墮胎禁令對墮胎案件展開調查、起訴或採取任何法律行動，因為這些外州法律不符合華州保護墮胎選擇權及提供墮胎照護的立場。

根據命令規定，華州州警(Washington State Patrol)將與華州檢察長辦公室、法務長辦公室(Office of General Counsel)共同擬訂處理程序，對於外州機關要求配合墮胎案件調查進行了解。所有外州機構提出的要求都必須通報、存檔。

另外，華盛頓州、加州、俄勒岡州也組成策略聯盟，為尋求墮胎的婦女提供保護。

墮胎 華盛頓州 民主黨

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