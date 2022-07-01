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紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧窮婦女生孩子誰養？

記者顏伶如／綜合報導
憲法保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」被最高法院推翻，圖為婦女團體在法院外舉牌抗議。Getty Images
憲法保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」被最高法院推翻，圖為婦女團體在法院外舉牌抗議。Getty Images

紐約時報1日報導，保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻後，如今就連某些立場最堅定的反墮胎人士都說，德州在挑戰墮胎的過程中，對於弱勢婦女保護不夠、準備不足，貧窮婦女由於無法墮胎而生下孩子的嬰兒潮，如何教養恐成問題。

報導指出，最高法院6月24日推翻「羅訴韋德案」，名叫凱森(Cason)的男嬰兩天後出生，成為德州進入「後羅訴韋德案(post-Roe)時期」的首批出生嬰兒之一。凱森的27歲母親匿名受訪時說，自己非常愛孩子，也覺得算得上好媽媽，但卻養不起孩子。

過去幾十年裡，德州保守派領袖持續限縮婦女墮胎，同時刪減社會支出及公費醫療服務，如今就連某些立場最堅定的反墮胎人士都紛紛坦承，對於貧窮婦女無法墮胎而將生下的嬰兒潮，德州其實準備不夠。

反墮胎非營利組織「藍色避風港牧場」(Blue Haven Ranch)創辦人薛拉克曼(Aubrey Schlackman)說，原本以為「羅訴韋德案」被推翻後，州政府將立即為對於弱勢婦女懷孕生產提供資源協助，「但遺憾的是，現實與期望之間出現落差」。凱森與母親目前在「藍色避風港牧場」協助下獲得安置。

薛拉克曼指出：「我們主張限制墮胎，可是我們並未做好足以應付嬰兒潮出現的準備，我認識的其他非營利組織，同樣也都沒有準備。」

凱森的母親原本在健身中心擔任簿記員，時薪36元。從事建築業的男友疫情期間失業，她成了家裡的經濟支柱，但懷孕初期出現併發症，讓她不得不辭去工作。有孕在身的她遭到男友毆打之後，帶著三個孩子投靠家暴受害者中心。

她表示，原本想要墮胎，前往檢查時診所人員卻告知妊娠已經七周，根據德州法律禁止墮胎。她說，沒錢可以到新墨西哥州墮胎，而且三個孩子沒人可以照顧，至於墮胎藥則不知道如何取得。

報導指出，如果要生小孩，德州是全美最危險的幾州之一。德州的產婦死亡率(maternal mortality rate)在全國排名屬於最差的幾州，其中非洲裔產婦死亡率最高。德州的嬰兒死亡率(infant mortality rate)在2020年間為每1000名新生兒當中超過5名嬰兒死亡，換算起來一年將近有2000名嬰兒死亡。

德州並未加入「可負擔健保法」(Affordable Care Act)架構下的開放聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)參加資格，這項計畫原本能夠協助缺乏資療資源的偏鄉地區婦女得以前往婦產科就診，獲得產前照護。德州符合生育年齡的婦女當中，超過25%沒有醫療保險，比例較其他州都來得高。

德州州議會原本提議為低收入婦女提供12個月產後照護，但法案送進州參議會之後，條文被修改成只提供6個月。數以萬計出身於低收入家庭的兒童，申請托兒補助時必須漫長等待。

禁止妊娠六周以上墮胎的德州「心跳法」2021年上路後，根據紐約時報統計分析，德州墮胎率僅下降大約10%，因為許多德州婦女前往外州墮胎，或者透過郵寄取得墮胎藥。然而，這兩種管道對於貧窮婦女來說都是負擔不起的。

德州大學奧斯汀校區(University of Texas at Austin)法律系教授塞培爾(Elizabeth Sepper)指出，假設10%的孕婦無法墮胎，因此而出生的嬰兒人數也相當可觀。她說：「不管任何機構，絕對都不可能滿足如此龐大的需求量。」

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