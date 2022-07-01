還好嗎？馬斯克已10天沒在推特發文 5年來最長神隱期

馬斯克至今已神隱十天，他的推特帳號跟隨者已悄悄突破了1億戶，人氣仍然紅不讓。 路透

華爾街日報（WSJ）發現，世界首富馬斯克 致力完成以440億美元收購推特 （Twitter）的交易之際，這位推特重度使用者已長達10天沒在該社群平台上發文，為近五年來最長神隱紀錄。

根據其推特帳號，馬斯克上篇推文的發布時間是6月21日，等於至今已經10天沒新消息，為至少2017年10月來首見。WSJ引用推特數據的分析顯示，自2018年1月以來，這位特斯拉 兼SpaceX執行長沒有超過六天不發任何一則推文的紀錄。

馬斯克此次神隱之前，在推特上特別活耀，不僅持續向外界發布求娶推特的最新動態、批評公司政策及談論他手上的計畫。馬斯克4月起狂發推文及互動舌戰，他開設推特帳號來最頻繁使用的前十大單周紀錄中，4月就占了五周。他4月4日被證實取得推特約9.2％股權，成為推特最大股東。

目前無法得知馬斯克為何突然在推特上銷聲匿跡。他長期以來把推特作為溝通各類議題的主要管道，從公布SpaceX火箭發射情況到討論乳酪問題，乃至對美國政治，無不暢所欲言。此外，與大多數擁有大批跟隨者的知名用戶不同，他很頻繁地回覆或回應網友推文。

馬斯克可能正為公事私事兩頭燒。目前特斯拉正致力應對零件短缺和大陸封控造成停工的挑戰，同時還試圖提高兩座新廠的產能。根據知情人士指出，特斯拉本周關閉矽谷一間辦公室，並裁員約200人，以在成本飆升之際撙節開支。

此外，其太空探索公司SpaceX一些員工6月寫了一封公開信，抨擊馬斯克的推文常令員工難堪及分心，引發外界關注，隨後參與寫信的數名員工被炒魷魚。

而知情人士透露，馬斯克的團隊已向參與收購推特案的人員說，他因為忙著處理私事，最近比較分身乏術。

儘管如此，在馬斯克神隱期間，他的推特帳號跟隨者已悄悄突破了1億戶，進一步鞏固了他作為推特最受關注風雲人物的地位。