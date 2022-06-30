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3年詐40億 「加密貨幣女王」列通緝要犯 FBI懸賞10萬元

記者張聲肇／綜合報導
「加密貨幣女王」如佳‧依格納托娃在三年內從投資人身上詐取40億元，聯邦調查局把她列為「十大通緝要犯」，懸賞10萬元緝捕。( 取材自臉書)
「加密貨幣女王」如佳‧依格納托娃在三年內從投資人身上詐取40億元，聯邦調查局把她列為「十大通緝要犯」，懸賞10萬元緝捕。( 取材自臉書)

「加密貨幣女王」如佳‧依格納托娃博士(Dr. Ruja Ignatova)在三年內詐騙投資人40億元，聯邦調查局(FBI)30日把她列為「十大通緝要犯」，懸賞10萬元緝捕。歐盟上月已把她列為首要追緝要犯。

依格納托娃2014年創立OneCoin(至尊幣)，自稱「加密貨幣女王」，詐得40億元後，便消失無蹤。

調查人員說，她「經營」的至尊幣交易系統沒有區塊鏈安全確認機制，所有的貨幣都是憑空杜撰而來，不像比特幣，透過全球各地「礦民」經由區塊鏈或公共分類帳戶，連線確認交易安全。

FBI紐約南區辦公室30日宣布，伊格納托娃是美國的首要追緝犯；聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)說，依格納托娃「國際通緝犯」；聯調局紐約站助理站長德瑞斯可(Mike Driscoll)說檢調有信心將她緝捕歸案，繩之以法。

威廉斯把這位金融詐騙嫌犯的「地位」，與犯罪集團首領、謀殺犯、恐怖份子並列，刑事司法體系至少五年前就開始調查她，聯邦大陪審團在2017年10月正式起訴她，FBI隨後發出緝捕令；2018年再加控多項罪，罪名包括共謀電匯詐欺、違犯電匯詐欺、共謀洗錢、共謀證券詐欺、違犯證券詐欺，控罪若成立，每項罪名最高都可判刑20年。

FBI發布新聞指出，她的兄弟康士坦丁因是共犯，於2019年被逮捕，遭控數條重罪，同年向司法單位認罪。

他們的詐騙手法相當於利用「至尊幣」經營國際老鼠會，騙取資金，投資人以「真錢」換到假幣，事實上這個假貨幣甚麼東西都買不到，要查帳也無從查起。

FBI表示，2017年10月25日，依格納托娃前往希臘，之後，可能已經拿德國護照轉往阿拉伯聯合大公國、保加利亞、德國、俄國、回到希臘或東歐某地。

FBI 貨幣 詐欺

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