佛州法官：禁止妊娠15周墮胎法令違反州憲

佛州法院法官下達臨時禁止令，使原訂7月1日實施、禁止妊娠15周以上墮胎的佛州法令無法如期實施。圖為塔拉哈西挺墮胎遊行集會上的一名2歲女童。(美聯社)

訂於7月1日實施的佛羅里達州最新法令，禁止妊娠15周以上墮胎 。不過，佛州 法院法官30日裁定這道墮胎令違反州憲隱私保護條款，下達臨時禁止令。

位於佛州塔拉哈西(Tallahassee)的佛州第二司法巡迴法院法官庫柏(John C. Cooper)30日裁定，佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)今年4月簽署的禁止妊娠15周墮胎新法將暫緩實施。庫柏發布的臨時禁止令對全州有效。

佛州現行法律允許妊娠24周以內墮胎，紐約時報報導分析，德州墮胎新法在實施前一天被法官擋下，將讓佛州在墮胎遭到嚴格限縮的美國東南部地區，成為希望取得墮胎手術婦女的避風港。

「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)、「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)與「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)聯合提告的這起訴訟，讓支持墮胎陣營在佛州的司法攻防戰獲得初步勝利。這起訴訟的聽證會27日展開，保障婦女墮胎權益的1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，已於24日遭最高法院推翻。

紐約時報報導，佛州州政府將對庫柏判決提出上訴，全案最後將由佛州高等法院審理。

佛州高等法院在先前判例中，曾經援引1980年年通過選民公投的州憲增修條文隱私權條款，擋下企圖限縮墮胎權的措施。不過，由於數位高等法院法官退休，德桑提斯出任州長之後總共完成三位高等法院法官任命，由七位法官組何的佛州高等法院，立場已經趨於保守。

德桑提斯辦公室30日發表聲明，對於法院裁決表示失望。聲明中說，有信心新法最終將能挺過所有的訴訟挑戰。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點