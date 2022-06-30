紙媒逐漸凋零 美國報社平均每周倒閉2家

根據今天發布關於美國地方紙媒狀況的報告，平均每周有兩家報社倒閉。圖為辛辛那提一名居民在午休時看報。(美聯社)

美國報業被數位浪潮淹沒、逐漸凋零；根據今天發布關於美國地方紙媒狀況的報告，平均每周有兩家報社倒閉。

美聯社報導，西北大學 （Northwestern University）梅迪爾新聞、媒介和整合行銷傳播學院（Medill School of Journalism, Media and Integrated Marketing Communications）表示，和那些報導良好的地區相比，沒有可靠地方新聞來源的美國地區，人口往往更貧困、年紀較長、受教育程度較低。

這份報告指出，截至5月底，美國有6377家報社，低於 2005年的8891家。雖然這場疫情並沒有造成報業部分人士所擔心的影響，但自2019年底以來，有360家報紙倒閉，其中只有24家不是為小社區服務的周刊。

西北大學表示，2006年估計有7萬5000名記者為報社工作，而現在這一數字已降至3萬1000人。同期報社年營收 從500億美元下滑至210億美元。

儘管慈善家和政治人物一直在關注這個問題，但導致報業廣告模式崩潰的因素並沒有改變。梅迪爾傳播學院客座教授、該報告主要作者艾伯內西（Penelope Muse Abernathy）表示，近年來純數位新聞領域振奮人心的成長不足以彌補整體趨勢。

報告指出，許多純數位網站專注於單一問題，並且聚集或靠近大城市，接近提供大部分資金的慈善資金。

新聞「沙漠」正在成長；報告估計，大約有7000萬美國人生活在沒有地方新聞機構或只有一個新聞機構的郡。

艾伯內西說：「真正危在旦夕的是我們自己的民主，以及我們的社群 和社會凝聚力。」

每周7天印刷和發行、真正的日報也在減少。根據報告，美國最大的100家報社中，有40家每周至少發行一次純數位版新聞。梅迪爾地方新聞倡議（Medill Local News Initiative） 主任佛蘭克林（Tim Franklin）說，通膨可能會加快人們不看紙媒的速度。