路透：德桑提斯是國會暴動調查委員會公聽會最大贏家

共和黨籍佛州州長德桑提斯。(美聯社)

眾院國會暴動調查委員會在本周公聽會上，透過證人證詞描述前總統川普 暴粗口、發脾氣等言行，民主黨陣營希望選民能夠記取教訓，不再把票投給川普。路透30日報導，從政治角度來看，公聽會引發的後續效應中，最大贏家就是盛傳有意在2024年大選爭取大位的43歲共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)。

到目前為止，川普與德桑提斯都未宣布角逐2024年總統大選，距離共和黨初選仍有一年半，現在全國注意焦點是在11月即將登場的期中選舉，關注未來兩年國會多數將由何黨掌握。

路透分析，雖然受到各種爆料影響，川普政治韌性十足，依舊是共和黨內最有影響力的人物，但各種跡象顯示，德桑提斯政治行情正在一路走高。

重量級共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)說，與他有固定聯絡的150名共和黨金主當中，半年前支持川普與支持德桑提斯的比例約為75%比25%，如今則變成高達三分之二的金主支持德桑提斯出任2024年共和黨總統候選人。

艾柏爾哈特說：「金主圈都已做好準備，希望看到新氣象。」他說，個人立場是支持川普也支持德桑提斯，只不過對於德桑提斯出線抱持較多熱切期待。

他指出，德桑提斯讓人感覺耳目一新，戰鬥力比川普更上一層樓，「要幫他辯護比較容易，他也比較不會犯下令人尷尬的錯誤，而且他很有衝勁」。

報導指出，德桑提斯募款實力雄厚，政治獻金財庫與川普幾乎不相上下。

自從德桑提斯2018年贏得州長選舉以來，政治募款累計總額已達1億2000萬元。面對11月連任選舉，德桑提斯政治獻金帳戶最新申報紀錄顯示，今年6月中旬擁有1億1000多萬元資金。

相較之下，聯邦申報紀錄顯示，川普的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會在今年5月底則有1億多元資金。

根據聯邦選舉法規，德桑提斯如果宣布角逐總統大選，州長選舉帳戶的剩餘資金禁止轉為參選總統之用，但可以退款給金主，並且重新向金主募款。

共和黨選舉策略專家海耶(Douglas Heye)表示，前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)對眾院調查國會暴動特別委員會作證之後，川普便在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表否認聲明，由此可見川普已經體認到哈欽森證詞的殺傷力有多大。

海耶說，哈欽森證詞對於有意問鼎2024的其他人來說都是利多消息，「也讓共和黨陣營能夠順勢與川普進一步切割，不管是候選人或選民都一樣」。

新罕布夏州向來總統初選第一站，新罕布夏大學(University of New Hampshire)上周公布民調統計顯示，共和黨選民當中有39%支持德桑提斯成為總統候選人，支持川普則有37%，前任副總統潘斯支持率則為9%。2021年10月舉行的相同民調裡，當時川普支持率比德桑提斯多出一倍。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點