R&B天王勞凱利因拐騙女性賣淫 今判刑30年

歌手勞凱利(R. Kelly)29日於紐約聯邦法院被判刑30年。(美聯社)

以「I Believe I Can Fly」一曲走紅的R&B天王勞凱利(R. Kelly)，去年9月被聯邦陪審團裁定包括性販賣、敲詐勒索等九項罪名全部成立。29日，紐約聯邦法院對其判刑30年，並需要其支付10萬元罰款。

去年在經過長達六周的開庭審訊，總共50位證人出庭指證勞凱利罪行。七男五女組成的陪審團在位於紐約布魯克林 的聯邦法院經過九小時討論後，裁定勞凱利遭控九項罪名全數定罪，觸犯法律包括禁止跨州仲介婦女賣淫的打擊性販賣法律「曼恩法案」(Mann Act)。。

勞凱利生於1967年，在1998年就以「I Believe I Can Fly」獲得了三項葛萊美 獎，而有「R&B 之王」、「流行靈魂樂之王」之稱。儘管嶄露高度的音樂才華，他在私生活則出現大量的爭議事件。

在去年的宣判之前，勞凱利曾因一起持有兒童色情影像的案件在芝加哥 受審，但在2008年被無罪釋放。

去年庭訊時檢方指出，勞凱利經營以芝加哥為基地的犯罪王國，時間將近30年，經紀人及助理都是幫忙勞凱利認識少女的幫手。檢方指出，勞凱利犯罪集團專門鎖定少男少女及婦女，加以梳妝打扮之後則逼迫從事性行為，對受害者施以精神折磨及各種剝削。

多名證人在法庭上指出，未成年時期因為勞凱利而墮落，並遭殘酷虐待。勞凱利對於遭控罪名則一概否認。證人向法院提供的證詞內容，包括勞凱利行賄、綁架、強暴、下藥、禁錮以及從事兒童色情。