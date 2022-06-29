R&B天王勞凱利因拐騙女性賣淫 今判刑30年
以「I Believe I Can Fly」一曲走紅的R&B天王勞凱利(R. Kelly)，去年9月被聯邦陪審團裁定包括性販賣、敲詐勒索等九項罪名全部成立。29日，紐約聯邦法院對其判刑30年，並需要其支付10萬元罰款。
去年在經過長達六周的開庭審訊，總共50位證人出庭指證勞凱利罪行。七男五女組成的陪審團在位於紐約布魯克林的聯邦法院經過九小時討論後，裁定勞凱利遭控九項罪名全數定罪，觸犯法律包括禁止跨州仲介婦女賣淫的打擊性販賣法律「曼恩法案」(Mann Act)。。
勞凱利生於1967年，在1998年就以「I Believe I Can Fly」獲得了三項葛萊美獎，而有「R&B 之王」、「流行靈魂樂之王」之稱。儘管嶄露高度的音樂才華，他在私生活則出現大量的爭議事件。
在去年的宣判之前，勞凱利曾因一起持有兒童色情影像的案件在芝加哥受審，但在2008年被無罪釋放。
去年庭訊時檢方指出，勞凱利經營以芝加哥為基地的犯罪王國，時間將近30年，經紀人及助理都是幫忙勞凱利認識少女的幫手。檢方指出，勞凱利犯罪集團專門鎖定少男少女及婦女，加以梳妝打扮之後則逼迫從事性行為，對受害者施以精神折磨及各種剝削。
多名證人在法庭上指出，未成年時期因為勞凱利而墮落，並遭殘酷虐待。勞凱利對於遭控罪名則一概否認。證人向法院提供的證詞內容，包括勞凱利行賄、綁架、強暴、下藥、禁錮以及從事兒童色情。
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