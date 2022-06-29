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丕優研究19國民調：近7成負面看待中國

北約更新戰略概念 新增「中國造成的系統性挑戰」

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。美聯社
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。美聯社

北約（NATO）29日更新2010年版本的戰略概念，首度提及「中國」，提到中國引發北約盟友關切的「系統性挑戰」，以及中方與俄羅斯急速成長的夥伴關係。

據文件所述，「歐洲－大西洋地區並不平靜」，俄羅斯對烏克蘭的侵略破壞歐洲和平，對盟國安全和區域和平穩定構成最直接和嚴重的威脅；中國眾所周知的野心和脅迫政策挑戰北約的利益、安全與價值，盟國們將合作解決「中國對歐洲－大西洋安全造成的系統性挑戰」。

此外，北約戰略概念文件提到，俄羅斯與中國正在發展戰略夥伴關係，並雙雙位於威權主義反對以規則為基礎的國際秩序的最前線。

國務卿布林肯（Antony Blinken）與西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）參加北約公共論壇也談到中國。

阿爾巴雷斯表示，這次北約峰會向中國傳遞的主要訊息是，北約期盼世界和平穩定，中方作為聯合國安全理事會常任理事國，也應當維持世界和平穩定；北約希望能與中國合作，中方也該回應北約是否願意以相同方式與北約盟國往來。

布林肯說，比起美國和其他國家的關係，美中關係是最為複雜且重要的關係，這種關係在某些方面是很清楚的競爭關係，美國要確保的是公平競爭、且能以非常有力的方式參與其中。

布林肯說，中國正在破壞美國相信、堅持和協助建立的，以規則為基礎的國際秩序，基於這項認知，北約團結起來，在戰略概念中敘述共同推動世界的藍圖；我們第一次將「中國」作為戰略概念的要點之一，這是所有北約國家都關心的問題，不是尋求衝突，而是確保能維護以規則為基礎的國際秩序。

布林肯說，若中國試圖挑戰國際秩序，北約將挺身而出。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日舉行背景簡報表示，前一版戰略概念文件為2010年發布，今昔國際環境大不相同，所以所有的北約領導人認為必須更新戰略概念，明確指出北約應對2030年的議程轉型，確保在面對俄羅斯侵略行動時能保衛北約安全。

柯比說，這也是北約在文件中首次提及由中國造成的系統性挑戰，以及中俄深化戰略夥伴關係將如何影響北約盟友。

柯比表示說，盟國關切正在急速成長的中俄關係，對中國若干作為的憂慮越來越大，包含中方的不公貿易作為、強迫勞動、盜竊智慧財產權，以及她在印太地區和全球範圍內的霸凌與脅迫作為。

▼芬蘭瑞典正式入北約 美軍常駐歐洲

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北約 柯比 俄羅斯

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