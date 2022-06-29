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8歲男童把玩爸爸槍枝 意外釀1死1傷悲劇

中央社華盛頓28日綜合外電報導
埃斯坎比亞郡警長西蒙斯表示，男童的45歲父親蘭德爾已被警方逮捕。(截取自埃斯坎比亞郡臉書新聞發布會)
埃斯坎比亞郡警長西蒙斯表示，男童的45歲父親蘭德爾已被警方逮捕。(截取自埃斯坎比亞郡臉書新聞發布會)

警方表示，佛羅里達州一名8歲男童上周末把玩父親的手槍，結果不慎射殺襁褓中的一名女嬰，女嬰的2歲姊姊也在這起意外事件中受傷。

佛州埃斯坎比亞郡（Escambia County ）警長西蒙斯（Chip Simmons）表示，男童的45歲父親蘭德爾（Roderick Randall）已被警方逮捕，並遭控過失、非法持槍和隱瞞證據等罪名。

這起事故發生在一間汽車旅館。蘭德爾在此與女友會面。蘭德爾因有前科，被禁止持有槍枝。

蘭德爾帶著他的兒子，而他的女友則帶來一對2歲雙胞胎和1歲幼女。

蘭德爾的8歲兒子開槍殺死了爸爸女友的1歲幼女。圖為女童家人設立的GoFundMe...
蘭德爾的8歲兒子開槍殺死了爸爸女友的1歲幼女。圖為女童家人設立的GoFundMe頁面。(取自GoFundMe)

西蒙斯在記者會上說，蘭德爾離開旅館時，把他的武器「放在衣櫥內」。8歲男童知道槍藏在哪裡，並在女孩的母親睡著後，偷偷拿出手槍把玩。

「男童從槍套裡拔出手槍後，向1歲幼童開了數槍，並殺死該名幼童。子彈還穿過並擊傷另名2歲小孩，傷勢可望康復。」

根據槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）最近發布的報告，「每年都有數以百計美國兒童可以在衣櫥、床頭櫃抽屜或是包包裡找到沒有任何安全防護的上膛槍枝，有些槍枝僅僅是被遺忘在某處。」

該組織估計，這些由未成年人犯下的「非故意槍擊」事件平均每年造成350人喪生。

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