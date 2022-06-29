保守州紛紛禁墮胎 加拿大敞開雙臂歡迎

加拿大的婦女健康中心提供懷孕和墮胎等服務。（路透）

聯邦最高法院上周推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），廢除憲法對婦女墮胎 權的保障後，保守派執政的各州陸續出手禁止墮胎程序，許多美國民眾考慮移居加拿大 。

根據谷歌趨勢（Google trend）數據顯示，包括「從美國搬到加拿大有多難」、「搬到加拿大要花多少錢」和「在加拿大墮胎是否合法」的搜索量均激增。其中「我可以搬到加拿大嗎」的搜索量增加了180%，而「從美國搬到加拿大」的搜索量增加了90%。

來自南達科他州的搜索量最多，其次是新墨西哥州 、羅德島州、佛蒙特州和俄亥俄州。

除了美國民眾對這項裁決的普遍憤怒外，加拿大總理杜魯多亦公開譴責美國最高法院推翻「羅訴韋德案」的決定。杜魯道推文說：「從美國傳來的消息令人震驚。我的心與數百萬現在將失去墮胎合法權利的美國婦女同在。我無法想像你現在感受到的恐懼和憤怒。」

加拿大為想要墮胎的美國人敞開大門。聯邦家庭、兒童和社會發展部長古爾德發言人發聲明說：「來到加拿大的美國人如果有需要，可以獲得醫療服務。」

中央社報導，加拿大的墮胎費遠低於美國，根據安大略省墮胎診所聯盟發言人艾根的介紹，加拿大診所的收費為500加拿大幣（約388美元）。根據密西根婦女中心的數據，該州的墮胎費用為600至900美元。