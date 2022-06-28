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德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

中央社墨西哥市28日綜合外電報導
德州卡車熱死偷渡非法移民案已增至50死。(美聯社)
德州卡車熱死偷渡非法移民案已增至50死。(美聯社)

德州聖安東尼奧（San Antonio）昨天一輛棄置路邊的重型聯結貨櫃卡車內發現46人因熱衰竭病症死亡，16人送醫。墨西哥外交部長今天表示，死亡人數已增加至50人。

路透報導，墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在推特發文稱，死者當中已知有22人為墨西哥人，瓜地馬拉人7名，以及2名宏都拉斯人。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在上午的記者會表示：「這是一起巨大的不幸事件…至今已有50人死亡：22人來自墨西哥、7人來自瓜地馬拉、2人來自宏都拉斯，還有19人沒有國籍的相關資訊。」

數十名移民的遺體昨天在德州聖安東尼奧一輛聯結貨櫃卡車內被發現，當地目前天氣炎熱，昨天高溫達攝氏39.4度。

當地政府與美國當局表示，車內沒有水，也沒有跡象顯示車上有可運轉的空調裝置。

美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE）表示，國土安全調查局（Homeland Security Investigations，HSI）已經針對「疑似人口走私事件」，協調當地警方展開刑事調查。

根據聖安東尼奧警長麥曼納斯（William McManus），當局在當地時間昨天下午5時50分左右接獲報警。

他對記者表示：「在附近一棟建物的工人聽到求救聲。他跑出來查看，看到一輛貨櫃車的門開了個縫，把門完全打開就發現了多具死亡遺體。」

白宮表示，拜登總統已經聽取這起令人心痛的事件。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在前往馬德里參加北約峰會的空軍一號上對記者表示，「我們正密切關注德州聖安東尼奧這起相當駭人、令人心痛的事件。總統已聽取簡報」。

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