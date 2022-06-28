我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／德州卡車46死 偷渡客命喪卡車貨櫃先例多

義總理：印尼總統排除讓普亭出席G20峰會

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查人員在追緝一起仿冒名牌案件的過程中，發現名為World Olivet Assembly的華人教會組織，疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。圖擷自World Olivet Assembly網站
聯邦調查人員在追緝一起仿冒名牌案件的過程中，發現名為World Olivet Assembly的華人教會組織，疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。圖擷自World Olivet Assembly網站

新聞周刊(Newsweek)27日報導，聯邦調查人員在追緝仿冒名牌貨的過程中，發現有華人教會組織疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。名稱為World Olivet Assembly的教會組織，領導人為韓國出生的72歲男子張在亨(David Jang)。

2019年，北卡羅來納州華人牧師藍建剛(JianGang "Frank" Lan，音譯)因持有數千條仿冒卡地亞(Cartier)手環，並在臉書(Facebook)、Craigslist等社群網站販售而被捕且遭起訴。報導指出，若以真品價格估計，整批商品市值高達2400多萬元，創下北卡史上破獲仿冒品最高價值案件。

根據法院紀錄，北卡特別檢察官普特尼(Michael Putney Jr)指出，藍建剛交保期間於2021年潛逃回到中國，迄今沒有返美。藍建剛辯護律師蘇茲耶斯基(Matthew Suczynski)說，藍建剛未能返回美國是因為受到中國防疫規定限制，「他非常希望為自己辯稱，對於所有指控都辯稱清白，也期待上法庭說明一切」。北卡羅來納州法官27日對藍建剛發布緝捕令。

新聞周刊報導，藍建剛販賣仿冒名牌案，後來因為國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)對為加州偉仁大學(Olivet University)啟動聯邦調查，發現藍建剛與World Olivet Assembly有關。張在亨個人資料登記紀錄顯示為World Olivet Assembly創案人，也是偉仁大學創辦人。

報導指出，藍建剛在北卡參加山鹿園教會(Deer Park Church)，是由張在亨身邊最資深的親信之妻所創辦。

偉仁大學發言人對新聞周刊證實藍建剛是畢業校友，但發言人在聲明中表示，校方對於調查案件毫無所悉，案件與學校沒有任何關聯。

新聞周刊報導，現任及前任聯邦司法官員指出，藍建剛被懷疑從事「以貿易為基礎的洗錢手段」(trade-based money laundering)，洗錢密謀與中國有關。

美國聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)前任特別行動小組負責人馬爾茲(Derek Maltz)說，這起案件出現了毒品集團從事洗錢活動時的所有特點。

2018年，張在亨數名親信及事業夥伴遭曼哈頓區域檢察官指控詐騙、洗錢等罪名後認罪。偉仁大學安扎(Anza)校園2021年4月遭到國土安全部調查人員搜查，新聞周刊報導，官員透露，這次搜查行動與正在調查中的簽證詐騙、走私勞工、洗錢等犯罪情事有關。

北卡羅來納州 華人 詐騙

上一則

財長葉倫7月將初訪印太地區 包含日本、印尼、南韓

下一則

拜登延續川普「留在墨西哥」政策 上任首見尋求庇護者試圖自殺

延伸閱讀

北卡出現首宗猴痘病例

北卡出現首宗猴痘病例
涉多起身分盜竊 神秘犯罪集團現身灣區

涉多起身分盜竊 神秘犯罪集團現身灣區
張德海律師淺談聯邦催辦令

張德海律師淺談聯邦催辦令
新州脫衣舞俱樂部業主 被控洗錢、仲介賣淫

新州脫衣舞俱樂部業主 被控洗錢、仲介賣淫

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

2022-06-24 19:19
新近調查發現，55到67歲的美國人裡，有十分之三的退休儲蓄不到10000美元。（路透）

不敢退休…美近十分之三長者 退休儲蓄不足1萬元

2022-06-22 00:17
紐約一名女子據稱遭性侵後被挾持，她利用手機外送app訂餐，在備註欄寫下「請報警…請不要太明顯」。(取自Chipper Truck Cafe臉書)

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

2022-06-23 10:53
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得
偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存
88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」
美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示

美鐵密州出軌釀3死、至少50傷 初判路面缺安全標示