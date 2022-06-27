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偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

更新／美鐵密州出軌 3死50傷 初判路面缺安全標示

德州一貨櫃卡車驚見「逾40具移民屍體」 15人倖存

編譯張君堯／即時報導
一名美國聯邦執法官員稱，27日在德州聖安東尼奧一輛聯結貨櫃卡車內發現至少40名移民屍體，另外還有至少15人倖存，當局已出動大批警車、救護車到場救援。（截自推特）
一名美國聯邦執法官員稱，27日在德州聖安東尼奧一輛聯結貨櫃卡車內發現至少40名移民屍體，另外還有至少15人倖存，當局已出動大批警車、救護車到場救援。（截自推特）

美國一名聯邦執法官員稱，27日在德州聖安東尼奧（San Antonio）一輛聯結貨櫃卡車內發現至少40名偷渡客屍體，另外還有至少15人倖存，當局已出動大批警車、救護車到場救援。

根據德州地方電視台「KSAT-TV」報導，這輛18輪的重型連結貨櫃卡車在當地郊區被發現，執法人員表示「現場一共有超過40具屍體」，另外也有報導稱現場約有42具遺體。

不願透露姓名並提供初步消息的官員指出「救援人員將至少15位倖存的人從車上帶出，隨後將他們送去接受治療」。這起死亡事件發生在美國南部邊境無證客激增之際，最新的美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）數據顯示，5月份無證客逮捕人數上升至有記錄以來的最高水平。

CBP上個月在墨西哥邊境逮捕23萬9416人、比4月份增加2%。在2021年達到創紀錄的173萬之後，該機構節制2022年9月的拘留人數有望超過200萬。

最新數據顯示，來自土耳其、印度、俄羅斯和其他西半球以外國家的人數愈來愈多，而來自墨西哥、中美洲、古巴和海地的大量無證客也持續越境。CBP專員馬格諾斯（Chris Magnus）近日也提出警告提醒非法越境的危險，他表示「隨著夏季氣溫開始上升，人口走私販將繼續剝削弱勢群體，並為了經濟利益而肆無忌憚地危害無證客生命，西南邊境沿線地形極端、夏季酷熱，移民過境後必須徒步穿越數英里的沙漠是無情的」。

移民 邊境 墨西哥

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