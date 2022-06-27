美台21世紀貿易倡議首次會議歷時4小時 可望有更多對話

美副貿易代表畢昂奇。資料照。(Getty Images)

美國貿易代表署（USTR）27日發布新聞稿表示，副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）今天與台灣行政院政務委員鄧振中舉行美台21世紀貿易倡議的成立會議，討論倡議涵蓋的11項議題，也和國會議員、勞工 和企業領袖交換意見。

鄧振中因確診人在墨西哥 隔離中，他透過視訊參與這場會議，不過USTR仍舉行實體會議，台灣方面有駐美代表蕭美琴出席；USTR表示，畢昂奇和鄧振中決定在近期內舉行更多對話討論相關議題。

畢昂奇表示，美台有著根植於共享價值觀的長期貿易與投資 關係，這項倡議將為勞工和企業釋放市場機會、促進創新以及創建包容性的經濟成長。

USTR表示，畢昂奇和鄧振中重申他們在拓展具體方式以深化美台經貿關係、促進共同貿易優先、促進創新與包容經濟成長的共享利益；也討論了在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TCERO）的主持下，制定大膽的磋商路線，以達成具有高標準承諾的協議，以及經濟上有意義的成果。

USTR指出，這些承諾涵蓋貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業及非市場經濟等多個領域；也就是美台21世紀貿易倡議臚列的11議題。

此外，USTR說，畢昂奇和鄧振中還與美台的利益相關人等數個團體舉行數場圓桌會議，國會議員、勞工和企業領袖就美台如何共同促進有利於勞工和企業的貿易政策、促進包容性、公平且負責任的成長以嘉惠雙邊經濟，分別交換意見。

這場會議自27日美東時間上午9時在USTR舉行，蕭美琴表示，開了4個多小時，正在協調鄧振中的行程，將適時對媒體說明會議成果。