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白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話

中央社德國艾爾莫城堡27日綜合外電報導
白宮國家安全顧問蘇利文。(路透資料照)
白宮國家安全顧問蘇利文。(路透資料照)

白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，拜登總統與中國國家主席習近平預料會在未來幾周內進行對話；拜登本周也「很有可能」與土耳其總統厄多安會面。

路透報導，蘇利文（Jake Sullivan）今天並提到，北大西洋公約組織（NATO）與七大工業國集團（G7）成員國對於中國構成的挑戰，觀點愈來愈一致。

蘇利文表示，G7公報將處理到中國的非市場經濟行為、債務因應方式和人權行動；北約也將在戰略構想中「以前所未見的方式」來應對中國。

蘇利文說，西方國家不尋求與中國對抗，或是把全球畫分成敵對陣營，而是希望確保中國和其他國家能堅守一套公平且所有人都了解並同意的規則。

蘇利文另指出，拜登（Joe Biden）「很有可能」在本周的北約峰會跟土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）會面，以討論土耳其對於瑞典、芬蘭申請加入北約的疑慮。

蘇利文說，他並未暗示所有相關議題都能在本週稍晚於西班牙馬德里（Madrid）舉行的北約峰會上解決，但試圖盡可能解決為其目標。

蘇利文也在G7峰會場邊告訴記者，拜登「非常密切」關注針對這項議題的外交活動。

蘇利文 拜登 北約

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