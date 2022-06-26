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通膨怪油商哄價？學者：需求過盛及政府支出才是主因

編譯洪毅／綜合26日電
高通膨、高物價，高居不下。拜登政府歸罪於企業公司貪婪賺錢。但學者指是消費者旺盛需求與政府支出才是主因。圖為消費者對高油價抱怨連連。(美聯社)
高通膨、高物價，高居不下。拜登政府歸罪於企業公司貪婪賺錢。但學者指是消費者旺盛需求與政府支出才是主因。圖為消費者對高油價抱怨連連。(美聯社)

通貨膨脹造成物價高攀，顯著衝擊拜登總統聲望，不過其實非常多民眾認為，企業貪婪、藉機炒作物價才是通膨最首要因素；但是美聯社報導，經濟學界普遍認為，企業貪婪只是推高通膨的原因之一，出乎預料的需求過盛與各級政府支出，才是最首要因素。

華盛頓郵報(Washington Post)與喬治梅森大學在4月底、5月初合作進行的民調顯示，高達72%的民眾認同，企業貪婪是油價高漲的主要因素，其次才是俄羅斯入侵烏克蘭的69%，拜登政府失能，以及新冠疫情後的供應鏈危機則皆為58%。

以石化公司為主的企業受到千夫所指，讓英國在5月宣布課徵暫時性的25%暴利稅，而在國內，眾院也在5月推出打擊能源公司哄抬價格的法案；但是芝加哥大學布斯商學院本月針對經濟學者的調查，發現只有5%的經濟學者支持立法限制企業哄抬價格，65%的學者反對此舉。

很容易將通膨與企業哄抬價格做連結，當民眾苦於超市中幾乎每樣產品都在漲價時，企業卻交出一張比一張亮眼的財報；而企業併購風潮，讓許多產業競爭者愈發減少，增加議價能力，更是討論多年的問題。

智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute，EPI)就指出，1979年至2019年間，企業調漲的價格中，11%可貢獻企業獲利率，但是2020年中以來，此數字高達54%。

但就算是EPI的學者也認為，這不能說是企業變得很貪婪，而是因為壟斷性企業獲利的方式，包括壓低供應商採購價及員工薪資，還有較高的定價；而疫情爆發以來，大企業較少採取前兩種做法，大多採取漲價的手法。

也就是說，企業壟斷、貪婪只是惡化通膨的原因之一，但非首要原因；事實上，在幾乎是來自於個人出售的二手車市場，過去一年來價格飆升16%，比許多產業的漲價幅度還高得多。

學界對形成當前通膨的原因仍未完全掌握，但基本上可以確定，疫情紓困出乎意料的效果，帶動遠高於預期的需求是首要原因；其他惡化通膨的因素還包括供應鏈因疫情而受擾亂，勞動力短缺，紓困計畫及過長的低利率環境，中國的防疫封鎖，以及俄羅斯入侵烏克蘭等。

疫情 拜登 紓困

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