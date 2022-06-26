我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

美存「緊急救命金」民眾多於往年 最擔心被通膨吃垮

編譯洪啟原／綜合報導
最新調查顯示，與過去十年相比，愈來愈多美國民眾備有緊急預備金，但近來通膨竄升使他們對存款餘額感到緊張不安。（路透）
最新調查顯示，與過去十年相比，愈來愈多美國民眾備有緊急預備金，但近來通膨竄升使他們對存款餘額感到緊張不安。（路透）

最新調查顯示，存錢以備不時之需的美國民眾比過去十年多，但通膨竄升仍讓他們擔心自己存得不夠。

根據消費金融服務公司Bankrate 23日公布的調查，超過58%受訪民眾對緊急時可動用的儲蓄金額感到「非常不安」或「有些不安」，這個比率較去年勁增10個百分點。

Bankrate首席財務分析師麥克布萊德表示，23%受訪家庭並未準備緊急預備金，較去年的25%下滑兩個百分點，這比率在12年調查以來算是最低的。

根據聯準會（Fed）一項最新調查，68%美國成年人去年有能力一次支應400美元（約新台幣1.2萬元）緊急預備金，不論是透過現金、存款或刷卡（有能力在期限前繳清），這個比率創下九年新高，且高於2019年疫情爆發前的63%。

麥克布萊德說，美國民眾比一年前更有餘裕準備緊急預備金，但攀升至40年來高點的通膨，正蠶食民眾的舒適度和存款購買力。

美國5月生活成本攀升1%，主因租金、燃料和糧價齊漲，促使美國通膨攀升至8.6%、攀抵40年高點，導致民眾更難負擔生活日用品。

許多美國民眾已動用存款支應持續升高的物價，根據美國經濟分析局（BEA），美國民眾4月個人儲蓄率為4.4%，比年初的6%下滑。個人儲蓄率是指個人儲蓄占可支配所得的比率，也就是民眾繳稅和消費後剩餘的所得百分比。

麥克布萊德說，有效儲蓄的最佳方式，莫過於設定每個月把錢直接撥入存款帳戶，「甚至你還沒想到要存錢，錢就已經存進戶頭。到月底才想要存錢，通常錢已經所剩不多。」

儲蓄 租金 疫情

上一則

歡欣、憤怒…墮胎裁決 宗教領袖反應兩極

下一則

挺擁槍 反墮胎 最高法院裁決看見總統歷史遺產

延伸閱讀

通膨引爆全球罷工浪潮 加劇各國政治動盪

通膨引爆全球罷工浪潮 加劇各國政治動盪
這4大因素 將影響本周股市走勢

這4大因素 將影響本周股市走勢
BIS：全球央行應堅定地迅速升息 以馴伏通膨

BIS：全球央行應堅定地迅速升息 以馴伏通膨
反制中國 美英日澳紐成立「藍色太平洋夥伴」

反制中國 美英日澳紐成立「藍色太平洋夥伴」

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

2022-06-24 19:19

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部