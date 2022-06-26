美存「緊急救命金」民眾多於往年 最擔心被通膨吃垮
最新調查顯示，存錢以備不時之需的美國民眾比過去十年多，但通膨竄升仍讓他們擔心自己存得不夠。
根據消費金融服務公司Bankrate 23日公布的調查，超過58%受訪民眾對緊急時可動用的儲蓄金額感到「非常不安」或「有些不安」，這個比率較去年勁增10個百分點。
Bankrate首席財務分析師麥克布萊德表示，23%受訪家庭並未準備緊急預備金，較去年的25%下滑兩個百分點，這比率在12年調查以來算是最低的。
根據聯準會（Fed）一項最新調查，68%美國成年人去年有能力一次支應400美元（約新台幣1.2萬元）緊急預備金，不論是透過現金、存款或刷卡（有能力在期限前繳清），這個比率創下九年新高，且高於2019年疫情爆發前的63%。
麥克布萊德說，美國民眾比一年前更有餘裕準備緊急預備金，但攀升至40年來高點的通膨，正蠶食民眾的舒適度和存款購買力。
美國5月生活成本攀升1%，主因租金、燃料和糧價齊漲，促使美國通膨攀升至8.6%、攀抵40年高點，導致民眾更難負擔生活日用品。
許多美國民眾已動用存款支應持續升高的物價，根據美國經濟分析局（BEA），美國民眾4月個人儲蓄率為4.4%，比年初的6%下滑。個人儲蓄率是指個人儲蓄占可支配所得的比率，也就是民眾繳稅和消費後剩餘的所得百分比。
麥克布萊德說，有效儲蓄的最佳方式，莫過於設定每個月把錢直接撥入存款帳戶，「甚至你還沒想到要存錢，錢就已經存進戶頭。到月底才想要存錢，通常錢已經所剩不多。」
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