NASA首次成功從澳洲發射火箭

美國國家航空暨太空 總署(NASA )成功從澳洲 北部偏遠地區發射一枚火箭,這是澳洲首次商業太空發射,也是NASA首次從境外商業太空中心發射火箭。

這枚次軌道(suborbital)火箭於澳洲中部標準時間晚間10時44分(美東時間上午9時44分)從民營的澳洲赤道發射公司(Equatorial Launch Australia)阿納姆太空中心(Arnhem Space Centre)發射升空,飛行300公里進入太空。

And we have lift off! Congratulations to @NASA and @ela_space on their first commercial space launch from Australia. A fantastic example of the U.S. and Australia working together 🚀 Video credit @USEmbAustralia #USwithAUS #AllianceInAction #Space #NASA pic.twitter.com/LKGAtkJQBO