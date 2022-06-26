NASA首次成功從澳洲發射火箭

NASA成功自澳洲發射火箭。(擷自推特)

美國國家航空暨太空 總署（NASA ）成功從澳洲 北部偏遠地區發射一枚火箭，這是澳洲首次商業太空發射，也是NASA首次從境外商業太空中心發射火箭。

這枚次軌道（suborbital）火箭於澳洲中部標準時間晚間10時44分（美東時間上午9時44分）從民營的澳洲赤道發射公司（Equatorial Launch Australia）阿納姆太空中心（Arnhem Space Centre）發射升空，飛行300公里進入太空。

And we have lift off! Congratulations to @NASA and @ela_space on their first commercial space launch from Australia. A fantastic example of the U.S. and Australia working together 🚀 Video credit @USEmbAustralia #USwithAUS #AllianceInAction #Space #NASA pic.twitter.com/LKGAtkJQBO — U.S. Embassy Australia (@USEmbAustralia) June 26, 2022

澳洲國立大學（Australian National University）天文物理學家塔克（Brad Tucker）表示，澳洲乾燥的地貌及靠近赤道的特點，為太空發射提供了最佳條件。

塔克說，阿納姆位在南緯12度，要更靠近赤道的地方並不多。尤其是靠近赤道，「你無法擁有乾燥、穩定的空氣」。他指出，NASA位在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），屬沼澤地區。

NASA曾表示，阿納姆太空中心在6月和7月總計將進行3次發射，有助於探索恆星光線如何影響行星的可居住性。

影片來源：YouTube The Project

NASA發布聲明稱，今天的任務攜帶探測器，測量恆星之間太空熱氣體產生的X射線，以協助研究這些射線如何影響星系的演化。

塔克說，7月的第2和第3次發射任務將觀察半人馬座阿爾法（Alpha Centauri，或稱南門二），這是離地球最近的恆星，也是離澳洲國旗上南十字星座（Southern Cross）最近的恆星。南十字星座和半人馬座阿爾法，只能在南半球天空看到。

他說：「最大的目標是看看其周圍是否有潛在的類地行星。」他補充道，為目睹南半球發射火箭，科學家已等待了10年，火箭升空有10至50秒的時間可以看得見。

塔克說：「發射後100秒，科學團隊將動起來，他們將控制火箭載運的望遠鏡…能即時曉得成功與否。」