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爭奪國會與墮胎權立法 期中選舉成全民公投

編譯羅方妤／即時報導
圖為喬州亞特蘭大市中心抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」的民眾。歐新社
圖為喬州亞特蘭大市中心抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」的民眾。歐新社

最高法院24日推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」，引發的政治效應將影響今年11月期中選舉。美聯社報導，隨著美國兩極分化，民主黨誓言立法保障墮胎權，共和黨則希望進一步限制墮胎權甚至在全美禁止墮胎。期中選舉結果將決定哪一黨主掌國會以及墮胎權立法方向，讓這次選舉成為羅訴韋德案判決的全民公投。

總統拜登支持率低迷，高油價等通貨膨脹問題造成經濟環境嚴峻，都有利於共和黨人奪回參眾兩院控制權。目前民主黨在眾院擁有12席優勢，在參院兩黨各擁50席。

華爾街日報今年5月民調顯示，68%民眾支持墮胎權。

國會山莊報報導，民主黨試圖將墮胎權議題置於焦點，激勵忠實選民投票。拜登在24日最高法院判決公布時也表示：「今年秋季，羅訴韋德案和隱私權的未來取決於人民的選票。」

眾院議長波洛西警告，如果共和黨控制國會，他們可能採取更嚴厲的措施，包括在全美境內禁止墮胎。她說：「不能允許共和黨這麼做，女性乃至所有美國人的權利都取決於今年11月的期中選舉。」

全美搖擺州民主黨候選人也紛紛以墮胎議題打擊對手，指責共和黨「接受極端主義」，意圖廢除現存保障女性對於身體決定權的措施。

前副總統潘斯24日呼籲在全美境內禁止墮胎，似乎也證實民主黨人的擔憂。潘斯推文表示：「我們已經獲得保障生命權的第二次機會，我們不能休息。」

不過，其他共和黨人表示，他們打算繼續主打通貨膨脹、犯罪和邊境議題。共和黨全國國會競選委員會發言人布拉克表示：「最高法院對於羅訴韋德案的裁決，沒有改變選民最擔憂物價上漲、犯罪增加和南方邊境災難等事實。」

賓州共和黨籍州長候選人馬斯特里亞諾表示，民主黨人希望利用最高法院裁決，轉移更重要議題的注意力。他說，民眾難以維持生計，根本不在乎羅訴韋德案，「他們希望安全、犯罪減少、餐桌上有食物，能把油加進油箱」。

墮胎 共和黨 民主黨

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