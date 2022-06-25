我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

仲介未成年少女賣淫 「好萊塢淫魔」名媛女友將判刑

編譯盧炯燊／綜合25日電
聯邦檢方在審理期間，向陪審團說明季絲蘭‧麥斯威爾(圖右)為已故富豪艾普斯坦(圖左)，長期仲介未成年少女的合謀行徑。(美聯社)
聯邦檢方在審理期間，向陪審團說明季絲蘭‧麥斯威爾(圖右)為已故富豪艾普斯坦(圖左)，長期仲介未成年少女的合謀行徑。(美聯社)

「好萊塢淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)為政商權貴人士仲介未成年少女提供性服務，紐約曼哈頓聯邦地區法院陪審團去年12月底裁定她五項罪名成立，每項罪名最高可判刑40年，法官訂周二(28日)作出量刑裁決。

此案共有七名女子聲稱麥斯威爾協助艾普斯坦性剝削她們，其中四人在長達一個月的審訊中作證，講述了從1994年至2004年，她們在艾普斯坦及麥斯威爾分別位於曼哈頓、新墨西哥州、佛州及維京群島的豪宅內，如何受到權貴們作性玩偶的淫樂過程。

在即將量刑前，麥斯威爾的代表律師斯特恩海姆(Bobbi Sternheim)24日要求法官內森(Alison J. Nathan)量刑時，不要接受四名受害女子的證供，因為她們聲稱遭受性虐時，其實已不是未成年人。他表示，麥斯威爾是因為販賣未成年女孩而被定罪，然而這四人當時已非未成年人，因此根據法律，不能被視為麥斯威爾的受害者。

斯特恩海姆又說，四人的陳述過度帶有偏見，甚至包含以前未提交給法院的指控，目的只是挑動法院及公眾的情緒，對於被告並不公平。

這位律師也指出，她們的描述既然不是直接構成控罪成立的因素，因此要求法官大幅刪節她們陳述的內容，同時要求判刑在六年以下。

不過，曼哈頓檢察官指出無必要刪節，而且向公眾隱瞞受害人的陳述，不能保護正當的權益，故此已將四人的陳述存放在公共案件檔案內。檢察官同時要求法官以「駭人聽聞」的罪行，判處麥斯威爾監禁30至55年。

麥斯威爾自2020年7月被捕後一直羈押至今；而艾普斯坦則於2019年7月被捕後僅一個月，被發現在囚室離奇「自殺」身亡。

案件審判期間共傳喚24名證人，並揭發涉案的政商名流包括英國安德魯王子(Prince Andrew)、前總統柯林頓(Bill Clinton)以及當時還未當總統的川普等人。

聯邦檢方在審理期間，向陪審團說明季絲蘭‧麥斯威爾為已故富豪艾普斯坦，長期仲介未成...
聯邦檢方在審理期間，向陪審團說明季絲蘭‧麥斯威爾為已故富豪艾普斯坦，長期仲介未成年少女的合謀行徑。法官下周將宣判刑期。(美聯社)

艾普斯坦 曼哈頓 英國

上一則

同志驕傲大遊行登場 歡慶難掩隱憂：擔心更多權利消失

延伸閱讀

竇驍「歡樂頌3」胖若兩人 都怪女友何超蓮猛餵他

竇驍「歡樂頌3」胖若兩人 都怪女友何超蓮猛餵他
澤西市購進自由港渡輪碼頭 往曼哈頓交通多了選擇

澤西市購進自由港渡輪碼頭 往曼哈頓交通多了選擇
湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀
南加大旁 男與女友車內遭濫射身亡

南加大旁 男與女友車內遭濫射身亡

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31
網路論壇瘋傳一段彷彿世界末日降臨的影片，畫面中一排洋房後方竟有「巨大的海嘯迎面而來」，讓網友看得心驚膽戰。 (圖擷自Reddit)

俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊

2022-06-20 12:33

超人氣

更多 >
羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路
華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診
新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地
美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽

美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽
拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案

拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案